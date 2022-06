IN BEELD Ooigemse feesten brengen veel volk op de been

Zaterdagavond vonden de vierde Ooigemse feesten plaats. Een dorpsfeest met kermis die een massa volk op de been bracht. Sergio zette meteen het Sint-Brixiusplein in vuur en vlam. Daarna ging het dak er volledig af met de klassiekers van Willy Somers. De plaatselijke rockband Everlong coverde de ene na de andere hit. DJ Feliz maakte het feestje compleet tot in de vroege uurtjes.

Bekijk hier de foto’s…