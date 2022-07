IN BEELD Gezellige uitverkochte zaterdag op Cactusfestival

Cactusfestival opende vrijdag rustig, maar de tweede festivaldag raakte wel uitverkocht. Een kleine 10.000 bezoekers maken er een erg gezellige zaterdag van. Een impressie in 54 beelden.

Het Minnewaterpark liep al opvallend vroeg op de dag aardig vol. Daar zal de line-up wel voor iets tussen gezeten hebben, met sterke namen in de eerste uren van het festival. Onder meer Sylvie Kreusch, De Jeugd van Tegenwoordig en Coely kregen het publiek goed mee. Het is dan ook al de hele dag gezellig druk in het park.

Straks sluiten Ben Harper & The Innocent Criminals en Franz Ferdinand de tweede festivaldag af.