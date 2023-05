IN BEELD 40.000 toeschouwers op Heilige Bloedprocessie in Brugge

De Heilige Bloedprocessie heeft donderdagnamiddag naar schatting 40.000 toeschouwers naar het centrum van Brugge gelokt. Het evenement bestaat al sinds 1304 en maakt deel uit van de werelderfgoedlijst van de Unesco.

Naar goede gewoonte stond de historische binnenstad van Brugge op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart opnieuw helemaal in het teken van de Heilige Bloedprocessie. De processie ontstond in 1304 als een uitdrukking van dankbaarheid en geloof. Het belangrijkste thema is dan ook nog steeds de herinnering aan het lijden van Jezus Christus. In de eerste twee delen kwamen Bijbelse verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament aan bod. In het derde deel kregen toeschouwers te zien hoe de relikwie van het Heilig Bloed naar Brugge kwam. Ten slotte begeleidden de leden van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed in het vierde en laatste deel het schrijn waarin de kostbare relikwie is opgeborgen.

De Heilige Bloedprocessie kon opnieuw rekenen op 250 medewerkers achter de schermen en ongeveer 1.800 figuranten, die zongen, dansten, acteerden en muziek maakten. De stijl van de processie herinnert aan de Bourgondische tijd waarin gilden, ambachten, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking van de taferelen. Enkele groepen, zoals de kruisvaarders en de Brugse poorters, beschikten voor deze editie over nieuwe kostuums. Na bijna vijftig jaar kreeg Jezus ook een gloednieuwe kribbewagen.

Rond 14.30 uur ging een zonovergoten processie van start aan de Dijver. Voor de ogen van 40.000 toeschouwers passeerde het evenement vervolgens onder meer langs de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Salvatorskathedraal. Na een dubbele passage op ‘t Zand eindigde de Heilige Bloedprocessie zoals gewoonlijk op de Markt.

“Alles is heel goed verlopen”, reageert algemeen coördinator Matthieu Clarysse. “Sommige figuranten wilden nu al inschrijven voor volgend jaar.” De Bloedprocessie zou ongeveer 5.000 mensen minder gelokt hebben dan in 2022. “De straten zagen er nochtans zeer vol uit. Ook de tickets waren woensdag al definitief uitgekocht. Het leeft volop.”

(Foto’s Davy Coghe)