“Ik wil een statement maken”: Leen Rombaut wil de allereerste Lady Curvy Belgium worden

Leen Rombaut (43) neemt deel aan Lady Curvy, een missverkiezing voor vrouwen die van nature wat ronder zijn. “Ik zie mezelf als een vertegenwoordiger voor de jeugd, maar ook voor de patiënten die ik dagelijks ontmoet op mijn werk. Mensen die door een werkongeval, accident, brand, ziekte,… hun uiterlijk zagen veranderen. We staan er niet bij stil, maar in een vingerknip kan je met een ander uiterlijk door het leven moeten.”

Lady Curvy Belgium is een verkiezing voor vrouwen die trots zijn op hun rondingen of net meer van hun eigen lichaam willen leren houden. Het gezicht achter deze gloednieuwe missverkiezing is Saskia Kokken, een ervaren naam in de wereld van missverkiezingen en zelf houder van verschillende Miss-titels. “We kozen bewust voor de naam ‘Curvy’ om een belangrijk statement te maken. In een wereld waarin schoonheid te vaak wordt gekoppeld aan strenge maatvoorschriften, wilden we een naam die kracht en trots uitdraagt, zonder vrouwen te beoordelen op basis van hun kledingmaat. Termen als ‘maxi’ en ‘plus’ klinken vaak beladen en categoriseren vrouwen op basis van hun maat. Bij Lady Curvy vieren we juist de prachtige rondingen van elke vrouw, ongeacht haar kledingmaat”, legt Saskia het concept uit.

Aardbeienprinses

Een van de deelneemsters, is Leen Rombaut (43) uit Varsenare. Leen is mama van twee tienerdochters en werkt al medisch secretaresse op de dienst poli-dermatologie van het UZ Gent. Voor Leen is het haar tweede deelname aan een missverkiezing; in een ver verleden nam ze ook al eens deel aan de Aardbeiprinses-verkiezing.

“Het is een cliché, maar o zo waar: schoonheid zit écht vanbinnen”

“Ik botste eerder toevallig op de website van Lady Curvy Belgium. Ik heb zelf twee dochters van 16 en 17 jaar die qua uiterlijk en gewicht elkaars uiterste zijn. De magerste vindt zichzelf niet mager genoeg en de dochter die iets zwaarder is, is ook niet tevreden met haar gewicht. Uiterlijk en gewicht zijn hier dagelijkse onderwerpen. Ik google vaak eens op tips over gewicht, goed voelen in je vel… en zo kwam ik op een dag bij Lady Curvy terecht. Ik sta helemaal achter het verhaal dat Saskia wil brengen met deze verkiezing. De normale vrouw komt niet aan bod bij een klassieke missverkiezing, terwijl zij wel de grootste groep vrouwen vertegenwoordigt”, begint Leen.

Waar blijft de politiek?

Met haar deelname wil ze een statement maken. “Ik zie mezelf als een vertegenwoordiger voor de jeugd, maar ook voor de patiënten die ik dagelijks ontmoet op mijn werk. Mensen die door een ongeval, brand, ziekte,… hun uiterlijk zagen veranderen. We staan er niet bij stil, maar in een vingerknip of van de ene dag op de andere kan je plots met een ander uiterlijk door het leven moeten. Dat is helaas de realiteit. Het is een cliché, maar o zo waar: schoonheid zit écht vanbinnen. Alle televisieprogramma’s over mentaal welzijn, warmste weken en andere (kerst)acties voor de jeugd ten spijt, heeft de politiek nog steeds niet het signaal begrepen dat er meer moet worden ingezet op mentaal welzijn. Ik geloof erin dat sensibilisering kan bijdragen tot minder zelfmoorden en minder jongeren in de psychiatrie”, benadrukt Leen.

Finale in maart

De finale vindt plaats op zaterdag 1 maart in Grobbendonk. “Ik kijk er ongelooflijk naar uit, al ben ik ook wat zenuwachtig want dan zal ik mijn statement maken voor honderden mensen. Maar de aanloop naar 1 maart was al een formidabele, unieke belevenis. Voor mijn dochters, mijn vriend Kristof en mezelf is zondag heilig. Maar de voorbije weken was ik op zondag telkens weg voor de verkiezing. Het is fantastisch hoe mijn dochters en mijn hele entourage me steunen in dit avontuur. We hebben al tal van leuke en inspirerende activiteiten achter de rug, zoals een mentalcoachdag en verschillende fotoshoots. Deze verkiezing geeft mij energie en ik ben extreem dankbaar dat ik hier deel mag van uitmaken.”