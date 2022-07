IJzerfun voor jong en oud: “Plezier voor iedereen”

Voor de derde keer wordt de IJzervallei in Roesbrugge omgetoverd tot een feest voor groot en klein met IJzerfun. Nog tot en met zondag 31 juli kan je plezier beleven op en naast het water met een gigantische zandbak, springkastelen, kajakken of een lekkere aperitief. Wij gingen de sfeer opsnuiven!

IJzerfun is een gratis festival dat georganiseerd wordt door het lokale feestcomité in samenwerking met de stad Poperinge. “Ons unieke concept van een zomerbar op en naast de IJzer mocht al duizenden bezoekers ontvangen. IJzerfun ontstond drie jaar geleden met verschillende food- en dranktrucks. We willen elk jaar blijven vernieuwen. Voor volgend jaar hebben we al enkele leuke ideeën”, zegt Achim Maes, voorzitter van feestcomité Roesbrugge. “Ook dit jaar is er steeds een gezellige drukte. Zowel bij slecht weer of te warm weer blijft er volk komen. Niet alleen streekgenoten zakken af naar Roesbrugge. Mensen uit Roeselare vonden vorige week ook hun weg naar IJzerfun. Iedereen is welkom. We zijn heel tevreden over de opkomst. Iedereen is echt in vakantiestemming en dat voel je aan de sfeer die er hangt.”

Reuzenzandbak

Er hangt een gezellige festivalsfeer op IJzerfun en er is plezier voor groot en klein, op en naast het water. Plezier op het water? Tussen 13 en 18 uur kan je een kajak, sup, roeibootje of kano huren om de IJzer te verkennen. Reserveren is niet nodig. “Kajakken in de mooie natuur en op het water was het niet te druk. Leuke eettentjes rondom, fijne muziek en genoeg animatie zodat ook mijn metekindje hem kan amuseren. Een geslaagde dag”, klinkt het bij de Ieperse Lisa Van Cauwenbergh die naar IJzerfun afzakte met vrienden.

Plezier naast het water? Ontspannen met een lekker hapje, een streekbier of cocktail kan tussen 11.30 uur en 20 uur. In het weekend tot 22 uur. Voor de kleine speelvogels zijn er springkastelen, bellenblazen, een muziekmuur en een gigantische zandbak. Naast het vaste aanbod animatie, wordt er ook gedacht aan thema-avonden, kindergrime, live-muziek.. Ijzerfun vindt plaats, tot en met zondag 31 juli, op de Ijzerweide bij de pagode/de bom langs de Bergenstraat 2 in Roesbrugge.