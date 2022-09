IJzerbroekentocht op zaterdag 24 september: “Wandelaars ontdekken onderweg IJzervallei”

Wandelclub De IJzerstappers organiseert op zaterdag 24 september voor de tweede keer de IJzerbroekentocht. Ook nu is Reninge de startplaats van waaruit wandelaars de regio kunnen verkennen.

De eerste editie van de IJzerbroekentocht was oorspronkelijk gepland in april 2020, maar door corona werd de wandeltocht verschillende keren uitgesteld. Uiteindelijk vond die in september 2021 voor de allereerste keer plaats. Met 743 deelnemers was dat een onverhoopt succes, dus willen de IJzerstappers een vervolg breien aan dit succesverhaal.

“Op zaterdag 24 september organiseren we de tweede editie van de IJzerbroekentocht, waarbij ontmoetingscentrum Oud Gemeentehuis in Reninge opnieuw als uitvalsbasis fungeert”, zegt medewerker Ignace Destorme. “Inschrijven kan tussen 7 en 15 uur. De tocht staat voor iedereen open. De deelnemers kunnen kiezen uit een wandeling van 5, 7, 12, 17 of 23 kilometer. De lus van 7 kilometer is rolstoel- en kinderwagenvriendelijk. De langste lus loopt ook via het mooie Oostvleteren en de Brabanthoek. De wandelaars maken onderweg kennis met de prachtige IJzervallei en haar unieke broekenlandschap.” Deelnemen kost 1,50 euro voor wie lid is van een wandelclub, niet-leden betalen 3 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis meewandelen.

Leden verrassen met wandelingen buiten de klassieke paden

Coronawandelingen

Wandelclub De IJzerstappers werd eind 2019 boven de doopvont gehouden. In een mum van tijd sloten zich tweehonderd leden aan.

“Tijdens de coronacrisis en tussen de lockdowns door, konden we toch enkele ledenwandelingen en zogenaamde ‘coronawandelingen’ organiseren”, blikt Ignace terug op de beginperiode van de wandelclub.

“Ondertussen telt de verenging ruim 250 leden. Iedereen is welkom. Maandelijks organiseren we twee ledenwandelingen. Dan gaan we op stap in de wijde regio tussen Heuvelland en de kust. De sfeer is opperbest en de club doet er alles aan om de leden te verrassen met wandelingen buiten de klassieke paden. Op 20 augustus vond ook ons allereerste ledenfeestje plaats.”

De IJzerbroekentocht is niet het enige grote wandelevenement dat de IJzerstappers op touw zetten. Zo organiseren ze volgend jaar op 24 april de Butterblommetocht in Alveringem. Het is de bedoeling dat beide wandeltochten jaarlijks plaatsvinden.

Ziekenfonds

Mensen die lid willen worden van de IJzerstappers, kunnen terecht bij secretaris Hans Wallyn via ijzerstappers@gmail.com. Het lidgeld bedraagt 20 euro. De leden ontvangen naast hun lidkaart ook een attest voor het ziekenfonds waarmee ze het grootste deel van het inschrijvingsgeld kunnen recupereren.

“Daarnaast genieten de leden van verschillende voordelen bij vzw Wandelsport Vlaanderen en zijn ze het volledige jaar verzekerd voor alle wandelactiviteiten, ook privé”, besluit Ignace.