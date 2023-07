Ieperse zussen helpen mee aan opbouw van festival Dranouter

Een festival als Dranouter kan niet zonder vrijwilligers. Wij ontmoetten twee van hen dinsdagvoormiddag op de festivalsite: de zussen Sam en Elin Wyffels. Ze kregen de paplepel mee via hun ouders en zijn ook nu weer trouw op post tijdens de 49ste editie van Festival Dranouter.

De vrijwilligers van Festival Dranouter komen vanuit alle hoeken van West-Vlaanderen en zelfs daarbuiten. “Van de eerste dag van de opbouw tot de laatste dag afbraak kunnen we rekenen op 850 vrijwilligers”, vertelt Bavo Vanden Broeck. “We startten wat eerder dan andere jaren. Vorige week maakten we onze loods leeg en legden we al de rondweg klaar. De komende dagen zal hoofdtent Chateau geplaatst worden en tegen het einde van de week zou alle grote infrastructuur klaar moeten zijn. Dan kunnen we volgende week de laatste afwerkingen aanbrengen met het installeren van klank en licht en de aankleding van de podia en de themabars.”

Twee van die vrijwilligers zijn Sam en Elin Wyffels uit Ieper. De twee studentes kregen deze vrijwilligersmicrobe mee van hun ouders. “Papa Lieven Wyffels en mama Joke Demyttenaere werken al 25 jaar in de bar”, vertelt Sam (21), die biologie studeert. “Wij helpen mee aan de opbouw en tijdens het festival werken we samen met onze ouders in themabar Bar Rouge.”

Chef sjette

Het is nu het vierde jaar dat de zussen meehelpen aan de opbouw. “Vorige week hielpen we met kleinere werkjes”, pikt Elin in, die studeert voor kinderbegeleidster. “Maandag gingen we van start om alle afsluitingen te plaatsen op de festivalweide en de camping. Tegen dinsdagavond zijn we hiermee klaar, we werkten met 15 man opgedeeld in twee teams. Later helpen we mee met de tenten en de vloeren. Volgende week hangen we dan nog sponsordoeken in de straat en op het terrein. We zijn graag in de weer, ook al is het werk fysiek niet te onderschatten.”

“We plaatsen met de teams ongeveer 1.200 afsluitingen op twee dagen”

Sam is intussen al uitgegroeid tot chef sjette, verwijzend naar het dialect voor de afsluitingen. Sam: “Ik woon de vergaderingen bij en stuur een van de teams aan. Het gaat om iets minder dan 1.000 gewone afsluitingen en 270 geblindeerde afsluitingen. De geblindeerde hebben een zwart doek. We werken elke dag van 8.30 tot 18 uur, met een uurtje middagpauze.”

Vier weken helpen

“We kennen intussen al heel wat vrijwilligers. Sommigen kom je enkel hier tegen en zie je een jaar niet, maar het is altijd een blij weerzien. Na het festival help ik mee met de afbraak. Het zorgt ervoor dat ik hier bijna vier weken aan een stuk aanwezig ben.”

Tijdens het festival willen ze naast het werken graag enkele optredens meepikken. “De sfeer is hier elk jaar top. We kijken onder meer uit naar Bart Peeters en de Ideale Mannen, Bazart” en de dj’s in de biertent. Sam blijft op de camping, ik ga elke avond mee met mijn ouders naar huis”, geeft Elin nog mee. (API)