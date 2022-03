Ieperse zomerfestivals maken zich klaar om te knallen

Nu de lente in het land is, begint het ook weer te kriebelen bij de festivalorganisatoren. Nadat Highlight Festival vorige week al aankondigde te verhuizen om 9.000 bezoekers te kunnen bolwerken, maakte Ieperfest de volledige line-up voor 28ste editie in het eerste weekend van juli bekend. Frietrock is ook al volop bezig met de voorbereidingen en zal opnieuw plaatsvinden op Ter Waarde.

Terror, Knocked Loose en Lionheart zijn groepsnamen die wellicht niet bij iedereen een belletje doen rinkelen, maar in de wereld van de hardcore en metal zijn het stuk voor stuk kleppers. Op 1, 2 en 3 juli zijn het ook de headliners van Ieperfest.

“De programmatie is helemaal af. Het is eigenlijk een copy-paste van 2019, omdat dat zo’n goeie editie was”, zegt Davy Bauwen van Ieperfest. “Dat was de eerste editie na onze rampzalige editie van 2018 die ons deed beslissen om kleinschaliger te worden. We organiseren dus opnieuw een festival van drie dagen met twee podia en een verwachte opkomst van 4.500 bezoekers. Het grote verschil met 2019 is dat de vrijdag opnieuw een volwaardige festivaldag wordt, terwijl we drie jaar geleden op vrijdag pas ‘s avonds begonnen. Dat komt ook doordat we op vrijdag enkele toppers konden strikken die de andere dagen niet beschikbaar waren.”

De headliner op vrijdag is trouwens nog een surprise act. “Het gaat om een band die we voorlopig niet mogen aankondigen omdat ze op een ander groot festival staan. We hebben dus toestemming nodig van dat ander groot festival om het aan te kondigen. Grote festivals werken met exclusiviteitscontracten. Het is een beetje jammer dat wij als klein festival daar de nadelen van ondervinden, want eigenlijk zijn wij totaal geen concurrentie voor de grote mainstream festivals. Hopelijk mogen we toch snel die naam bekendmaken. Indien niet, dan zal het kort voor het festival gebeuren.”

Kaartenverkoop

De kaartenverkoop is ondertussen opgestart en loopt goed volgens Davy. De uitverkochte Ieperfest Winter Edition op zaterdag 5 maart in de concertzaal van het JOC was een goed teken. “Het was heel lang geleden dat onze wintereditie nog eens uitverkocht was. Ik denk dat er heel veel goesting en honger is bij het hardcore-volk. Wat me ook opviel, is dat er heel veel nieuwe en jonge mensen waren. Nieuwe instroom dus.”

Toch blijven ze bij Ieperfest met de voetjes op de grond. “We zullen ook geen domme dingen doen. We hebben daarvoor niet de financiële mogelijkheden op dit moment. Je mag niet vergeten dat we twee edities niet hebben kunnen houden, terwijl je toch de vaste kosten moet blijven betalen, zonder inkomen. Eigenlijk konden we financieel overleven door de voorverkoop van 2020 die twee keer overgezet werd. We hopen dat we dit jaar minimum 5.000 bezoekers kunnen bereiken. Al wat meer is, is mooi meegenomen. We hebben een terrein dat voldoende groot is om gemakkelijk 6.000 à 7.000 mensen te verwelkomen.”

Highlight verhuist

Ook bij Highlight Festival zien ze de toekomst positief tegemoet. Organisatoren Lennert Vintevogel, Niels Pierpont, Jordy Bequoye en Jeroen Crombez maakten vorige week al bekend dat het festival verhuist. “In 2020 wilden we al grote stappen zetten, maar door de coronacrisis en de late beslissing om het alsnog te organiseren in 2021, hebben we beslist om die stappen dit jaar te zetten. Daarvoor moeten we verhuizen. We zijn er zelf een beetje het hart van in. We hebben drie geweldige edities gehad op onze alpacaweide”, zegt Lennert Vintevogel.

We verhuizen naar een nieuwe locatie vlakbij de vroegere festivalweide, aan de andere kant van de Zuiderring Lennert Vintevogel Highlight festival

De reden voor de verhuizing is de gestage groei van het festival. In 2018 verwelkomden ze op de eerste editie 2500 bezoekers en 300 vips, in 2019 waren dat al 4.500 bezoekers en 500 vips en vorige jaar verpulverden ze hun record met 6.500 bezoekers en 800 vips. “Dit jaar mikken we op 9.000 bezoekers en 1.000 vips”, vervolgt Lennert. “Omdat veiligheid en comfort voor onze bezoekers het allerbelangrijkste is, verhuizen we naar een prachtige nieuwe locatie vlakbij de vroegere festivalweide, maar aan de andere kant van de Zuiderring. Het was wel niet evident om een nieuwe locatie te vinden in Ieper.”

Het aantal podia wordt ook opgetrokken van drie naar vijf: Mainstage, Babafest, The Garden of Techno, Papi Chulo en De Feesthut. Er komen ook twee formules voor vips. Golden vips kunnen zoals de vorige jaren opnieuw genieten van een lekker menu verzorgd door De Lissewal, maar vanaf dit jaar heb je ook diamond vips, maximaal 150 mensen die culinair in de watten gelegd worden met een vijfgangenmenu van tweesterrenrestaurant Hostellerie Saint Nicolas.

Drie dagen Frietrock

Bij het derde Ieperse festival CCV Frietrock is het voorlopig stil, maar op de Facebookpagina van het festival maakten de organisatoren wel al bekend dat de dertiende editie zal plaatsvinden in het weekend van 9, 10 en 11 september op Ter Waarde, hetzelfde terrein waar Frietrock in 2021 voor het eerst zijn tenten opsloeg nadat het elf edities plaatsvond op de Leet in het centrum van Ieper. Vorig jaar klokte Frietrock af op 14.000 bezoekers over drie festivaldagen.

“Deze dertiende editie wordt een verfijnde versie na de impulsieve opstart vorig jaar”, zegt woordvoerder Jeroen Carette. “Dit jaar gaan we verder op dat elan waarbij we bepaalde dingen fijner afstellen. We schalen iets terug. Terwijl we vorig jaar vier dagen festival hadden, inclusief een dag voor ondernemers en bedrijven op donderdag, gaan we dit jaar naar drie festivaldagen op 9, 10 en 11 september. De openingsuren blijven ongeveer dezelfde als vorig jaar en we gaan minimum voor dezelfde kwaliteit aan bands. Er is toch meer aanbod dan vorig jaar en we hebben iets meer ervaring. Een van de redenen dat we meer aanbod krijgen van bands is doordat de groepen die vorig jaar opgetreden hebben zeer goed ontvangen werden door zowel de organisatie als het publiek. Dat doet snel de ronde in het wereldje. Dan komen de artiesten graag.”