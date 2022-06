Ieperse Dinsdagen trappen af met YesNoMaybe en The Skadillacs

YesNoMaybe mag op dinsdag 28 juni om 19 uur het startschot geven van de eerste editie van de Ieperse Dinsdagen. Daarna zorgen The Skadillacs en dj’s Jos Vanhaute en Pedro Ollevier ongetwijfeld voor een zomers feestje op de Grote Markt.

De Ieperse Dinsdagen zijn een initiatief van Marktkaffee Les Halles en Ri4vos, de vzw die twintig jaar de Muzikale Dinsdagen in goede banen leidde. Op een groot podium op de Grote Markt zetten ze op drie zomerse dinsdagen artiesten die gratis live muziek brengen. De aftrap wordt gegeven op dinsdag 28 juni om 19 uur. “Het zijn de jonge gasten van YesNoMaybe die de spits afbijten”, zegt Wim Vandamme, die samen met Bart Devos deel uitmaakt van Ri4vos. “De band speelt eigen grungenummers en heeft als uitvalsbasis Gent, maar met Briek Maertens uit Zillebeke hebben ze ook een Ieperling in de rangen.”

Headliner van de avond zijn The Skadillacs. “Deze band verspreidt de passie voor ska sedert 2011 en brengt gepaste hulde aan bands als The Selecter, The Specials, Madness en The Beat. Hun live reputatie is ijzersterk. Ze stonden onder andere op Polé Polé, Kneistival, De Roma, Fonnefeesten, Charlatan en bij onze noorderburen op Zwarte Cross, Big Rivers, Circo Paradiso en Hilversum Alive”, geeft Wim Vandamme mee. “Afsluiten doen we met een dj-battle tussen dj Jos Vanhaute en dj Pedro Ollevier. Beiden zijn wel bekend in het Ieperse uitgaansleven en hebben al laten weten dat ze er heel veel zin in hebben.”

Het eerste optreden begint om 19 uur. The Skadillacs zijn aan de beurt om 20.30 uur en om 23 uur start de dj-battle. Om 1 uur ’s nachts valt het doek over de eerste Ieperse Dinsdag. De volgende afspraak is op 12 juli (met Edward en AC in DC) en daarna op 26 juli (met Goe Poeier en The Ex Men All Star Band). De toegang is gratis. De Grote Markt wordt naar aanleiding van de Ieperse Dinsdagen telkens verkeersvrij gemaakt tussen de D’hondtstraat en de Rijselstraat.

“De afgelopen weken zijn we druk in de weer geweest met het rondhangen van affiches”, zegt Wim Vandamme. “Als baseline op de affiche kozen we voor: ‘Zorgen aan de kant, drankje in de hand, genieten van de band’. Net zoals bij de Muzikale Dinsdagen vinden we het sociale aspect van het evenement het belangrijkst. Mensen samenbrengen, daar is het ons om te doen.”