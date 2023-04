Ieperse Dinsdagen krijgen dit jaar geen vervolg: “We willen een wrange nasmaak vermijden”

Hoewel de Ieperse Dinsdagen vorige zomer een schot in de roos waren, komt er dit jaar geen tweede editie. Organisator Ri4vos haalt onder meer de financieel onzekere tijden aan als reden voor het sabbatjaar van de optredens op de Ieperse Grote Markt. “De logistieke kosten zijn met 15 à 20 procent gestegen”, zeggen ook de andere Ieperse festivalorganisatoren.

Drie gratis optredens onder de noemer Ieperse Dinsdagen lokten vorige zomer telkens enkele honderden toeschouwers naar de Ieperse Grote Markt, maar in 2023 breit organisator Ri4vos er geen vervolg aan. “Het gratis aanbieden van een volwaardig evenement, uitsluitend gedragen door privégelden, blijkt momenteel door de nasleep van de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de huidige financiële onzekere tijd niet realiseerbaar”, aldus Wim Vandamme van de vzw Ri4vos, dat de Ieperse Dinsdagen organiseerde.

Realistisch plan

“De wil was er om het te doen, zowel bij ons als bij Chris (Bevernage, red.) van Les Halles, die de grote sponsor was”, zegt Bart Devos, de andere helft van Ri4vos. “Op voorwaarde dat we een realistisch plan hadden waar we later geen spijt van zouden krijgen. Vorig jaar was enorm succesvol, zowel qua opkomst als qua sfeer en muziek. We hadden ook drie keer het geluk dat het mooie avonden waren, maar mocht één avond in het water gevallen zijn door slecht weer, dan zouden we misschien een wrange nasmaak gehad hebben.”

“We kunnen iedereen geruststellen: we zorgen voor een goed gevuld zomerprogramma” – schepen Diego Desmadryl

De financiële moeilijkheden situeren zich zowel in de ontvangsten als in de uitgaven. “De sponsors van vorig jaar waren zeker bereid om opnieuw in te stappen in een nieuwe editie”, vervolgt Bart Devos. “Ook nieuwe sponsors toonden interesse, maar het was niet toereikend genoeg. Ook al vind je mensen met het muzikale hart op de juiste plaats, dan nog zegt de boekhouder: misschien eens een jaartje schrikkelen. We hadden een tevreden gevoel over vorig jaar en we wilden niet het risico nemen dat we dit jaar spijt zouden krijgen omdat we het met minder middelen zouden doen. We nemen dan liever een sabbatjaar, vooral omdat Les Halles volgend jaar vijftien jaar bestaat. Dan kunnen we nog eens alle registers opentrekken.”

Duurder

Ook op logistiek vlak is alles veel duurder geworden. “Het pure artistieke maakt slechts een vijfde tot maximaal een derde van het totale budget uit. Je hebt ook management, boekingskantoor, vervoer, taksen, eten, podium, klank en licht, crowd control… Dat is ook allemaal duurder geworden. Wat er ook nog eens bijkomt, is het feit dat we moeten inzetten op herbruikbare bekers, wat ook weer een kost met zich meebrengt.”

“Men merkt in het festivallandschap zowat overal dezelfde tendens op: zowel kleine als grote evenementen binden in, passen zich aan, nemen een sabbatical of sluiten definitief de boeken”, stelt Wim Vandamme nog.

Ieperfest verhuist

Een van de festivals die inbindt is Ieperfest, het hardcore-, punk- en metalfestival dat plaatsvindt op 7, 8 en 9 juli en dit jaar verhuist van de festivalweide langs de Poperingseweg naar de site van het Perron en het JOC. “Qua oppervlakte is het geen inkrimping, maar we verhuizen wel omdat de logistieke kosten voor ons veel te hoog worden”, zegt Davy Bauwen van Ieperfest. “Vooral de camping was niet meer rendabel. De prijzen voor materiaal liggen 15 à 20 procent hoger dan voor 2020. En als de bezoekersaantallen niet mee stijgen met de kosten, dan moet je ingrijpen. Het nieuwe concept wordt wel goed onthaald.”

Over de ticketverkoop kan Ieperfest voorlopig niet klagen. “We zitten op hetzelfde niveau als vorig jaar. Van de festivals die al plaatsvonden, horen we dat de laatste twee weken nog veel tickets verkocht werden. Men beslist dus steeds later. De mensen hebben het ook niet meer zo breed als enkele jaren geleden.”

Highlight breidt uit

Het andere Ieperse festival Highlight zwemt dan weer tegen de stroom in en verhoogt zijn capaciteit, onder andere met een extra festival. Maar ook zij worden geconfronteerd met de stijgende logistieke kosten. “De grootste indexatie zie je op het vlak van werknemers en vrijwilligers”, zegt Lennert Vintevogel van Highlight Festival. “Al die vergoedingen zijn met 10 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ook de prijzen van drank en food stijgen.”

Het dancefestival, dat dit jaar plaatsvindt op 1 en 2 september, compenseert die stijgende kosten onder meer met duurdere tickets. “We werken in waves, waarbij vroege beslissers goedkopere tickets kunnen kopen. Als wij niet meegaan met de indexatie en de leveranciers wel, dan breng je jezelf in de problemen.” Niettemin loopt de ticketverkoop als een trein. “Wave 1 is zo goed als uitverkocht, dus binnenkort schakelen we over op wave 2.”

Schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Open Ieper) vindt het jammer dat de Ieperse Dinsdagen niet doorgaan, maar verzekert dat er deze zomer voldoende te doen zal zijn in Ieper. “We hebben de Ieperse Dinsdagen met plezier logistiek ondersteund, maar het is natuurlijk een externe organisatie en voor hen moet het ook rendabel blijven. Sowieso is er nog altijd een goed gevuld zomerprogramma. Het begint al in mei met iets nieuws: Ieper aan Tafel. Dat is ter vervanging van Fiësta Europa, waarbij we een driedaags belevingsfestival zullen organiseren. We zijn ook volop bezig met de uitwerking van een volledig nieuw middeleeuws festival.”