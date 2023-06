Iepers straattheaterduo Kartje Kilo overladen met lof op Best Kept Secret Festival: “Nederland heeft ons ook al ontdekt”

Voor de derde keer mocht straattheaterduo Kartje Kilo op het Nederlandse festival Best Kept Secret hun act Radio Mano Sport, maar het was de eerste keer dat onze noorderburen mochten kennismaken met Brandon en Bradley van The Grass and The Furious. Het is niet de enige passage van Ieperlingen Johan Feys en Wouter Sinaeve in Nederland. Deze zomer gaan onder andere ook nog Zwarte Cross en Weitjerock voor de bijl.

Met elke dag ongeveer 25.000 bezoekers en The Chemical Brothers, Oscar and The Wolf en Aphex Twin dit jaar als headliners mag Best Kept Secret zicht tot één van de grootste festivals van Nederland rekenen. Naast de gedurfde programmatie staat het festival in de Beekse Bergen ook bekend voor zijn gezellig sfeer, en daar mag Kartje Kilo van Ieperlingen Johan Feys en Wouter Sinaeve als enige straattheateract mee voor zorgen.

Radio Mano Sport

“De eerste keer dat we hier mochten spelen was in 2018. Het is dit jaar dus onze derde keer”, zegt Johan Feys van Kartje Kilo. “We hadden eigenlijk zelf onze stoute schoenen aangetrokken en gevraagd of we mochten komen. Er werd gekozen voor de act Radio Mano Sport, waarbij we als wielerverslaggevers live commentaar geven op de nietsvermoedende passanten. Waarom ze die act zo leuk vinden? Dat weet ik niet, maar ik heb wel al gehoord dat er in de organisatie een aantal wielerliefhebbers zitten. Wellicht heeft dat er wel iets mee te maken.”

Pukkelpop

Het is niet de enige plek in Nederland waar Kartje Kilo te zien is. “Klomppop hadden we voordien al gedaan, Weitjerock en Zwarte Cross zitten er ook nog aan te komen en dan zijn er nog enkele boekingen bij de noorderburen. Het is een feit dat Nederland ons ook al ontdekt heeft”, pikt Wouter Sinaeve in. “Of dat door Best Kept Secret is weet ik niet. Ik denk dat onze doortocht op Pukkelpop heel veel in beweging gebracht heeft. Daar mochten we voor het eerst spelen met Radio Mano Sport, dat is dan viraal gegaan. Dat heeft echt wel geholpen om door andere festivals serieus genomen te worden als festivalact.”

Nederlands publiek

Als op en top West-Vlaamse act in Nederland wordt Kartje Kilo soms wel eens geconfronteerd met misverstanden. “Dat niet iedereen weet wat de effectieve betekenis van deze naam is, merken we vaak in Nederland. Daar gaan ze er namelijk van uit dat één van ons ‘Kartje’ en de andere ‘Kilo’ heet”, lacht Johan Feys.

“Echt een verschil tussen het Nederlandse en Belgische publiek zien we niet”, vult Wouter aan. “Een festivalpubliek is een festivalpubliek. Je merkt dat iedereen daar met even veel enthousiasme naartoe komt.”

The Grass and The Furious

Op Best Kept Secret werd Kartje Kilo alvast bedolven onder de lofbetuigingen. “Als je achteraf door verschillende mensen tegenhouden wordt omdat ze willen vertellen dat ze Kartje Kilo als het hoogtepunt van het festival beschouwen, dan is dat natuurlijk altijd geestig om te horen. Elke dag speelden we op een andere locatie en op dag drie mochten we in het hartje van het festival ons ding doen, dat was wel een hoogtepunt. Een heleboel mensen kwamen er gewoon op hun gat zitten om twee uur naar onze act te kijken. Dat is zalig. Na drie edities herkennen veel jaarlijkse bezoekers ons wel en weten ze wat ze mogen verwachten. Ook dat we voor de eerste keer The Grass and The Furious mochten spelen in het halfduister en een volledige meute volop konden laten mee jumpen was ook een heel fijne ervaring.”

Fans van het eerste uur

Het is duidelijk dat Best Secret Festival van Kartje Kilo houdt, maar Kartje Kilo houdt ook van Best Kept Secret. Telkens vergezeld een groep vrienden en fans van het eerste uur Johan en Wouter op de festivalweide. Dit jaar waren dat Bernard Cauliez, Ludwig Reynders, Lieven Calis, Mattias Derycke, Bart Callens en Tom Deloose, die voor het eerst een gastrol mocht spelen als vliegende reporter. “Het was mijn vuurdoop, maar het was zeker voor herhaling vatbaar”, zegt Tom Deloose. “Het was schitterend. Je bekijkt iedere mens en iedere mens reageert fantastische apart op zijn of haar eigen manier.”

We zien bovenaan Johan Feys en Wouter Sinaeve. Onderaan v.l.n.r. Bernard Cauliez, Ludwig Reynders,Tom Deloose, Lieven Calis, Mattias Derycke en Bart Callens. (Foto TOGH)

“Door de timing van het festival heb je een iets ouder publiek”, zegt Wouter. “De puberende jongeling die zijn eerste pint drinkt en dan ook van geen ophouden weet met alle gevolgen van dien, zal je daar niet gauw tegenkomen. Daardoor gaat het er toch iets gezapiger aan toe en dat is wel tof. Je voelt je meteen zelf een beetje minder oud, misschien heeft het ook daar iets mee te maken.” (lacht, red.)