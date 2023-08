Iepers stadsbestuur geeft geen vergunning voor Kameraadschapsavond, IJzerwake kan wel doorgaan

Het stadsbestuur van Ieper geeft geen vergunning voor de Kameraadschapsavond aan de vooravond van de IJzerwake. De IJzerwake zelf kan wel doorgaan, als de organisatie het vredescharter ondertekent.

Net als vorig jaar zorgt het IJzerwake-weekend ook nu weer voor flink wat commotie. Nadat vorig jaar het extreem-rechtse festival Frontnacht in extremis geen vergunning kreeg, wou de organisatie nu op zaterdagavond 26 augustus uitpakken met een ‘Kameraadschapsavond’. Maar het stadsbestuur van Ieper besliste maandag om daarvoor geen vergunning af te leveren.

Vredescharter

Ook de IJzerwake zelf stond dit jaar onder druk, omdat Dries Van Langenhove vorige week aangekondigd werd als gastspreker. “De verontwaardiging is bijzonder groot in een stad als Ieper, dé vredesstad bij uitstek”, verklaart burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) in naam van het Ieperse schepencollege. “Na twintig jaar goeie samenwerking met IJzerwake laat dit een wrange nasmaak na bij het stadsbestuur. Juridisch kunnen we zijn komst op vandaag evenwel niet weigeren. Wat wel vaststaat: onze essentiële voorwaarde van het ondertekenen en naleven van het Ieperse vredescharter. Zij hebben dit gedaan maar ‘onder voorbehoud’, wat het engagement onderuit haalt.”

Strikte controles

Het schepencollege heeft unaniem beslist dat de organisatie van IJzerwake het vredescharter uiterlijk 16 augustus en onvoorwaardelijk moet ondertekenen. “Als ze dit ondertekenen, kan IJzerwake doorgaan maar er zal strikt gecontroleerd worden”, waarschuwt Talpe. “Ter plaatse zal worden nagegaan of het vredescharter wordt nageleefd en zal dit de toetssteen zijn voor een eventuele goedkeuring van de volgende editie van IJzerwake.”

Kameraadschapsavond – “Frontnacht light”, dixit Talpe – werd voor deze zomer al geweigerd en krijgt ook nu geen vergunning. “Er blijft onduidelijkheid en strijdigheid over de precieze bedoeling en de liederen die daar gezongen of afgespeeld zullen worden. Daarenboven is er een groot risico op verstoring van de openbare orde, gezien al op dit moment via verschillende kanalen opruiende taal wordt gesproken en ophef veroorzaakt. De omschrijving op de website van de IJzerwake is overigens bijzonder tendentieus. We geven voor de volledigheid ook nog mee dat er voor Kameraadschapsavond geen ondertekend vredescharter werd toegevoegd bij de aanvraag van de vergunning.”

Reactie organisatoren

De organisatoren van IJzerwake reageren kort op wat het Ieperse stadsbestuur vandaag besliste rond de Vlaams-nationalistische manifestatie nam. “We vragen enkel onze grondwetten te vrijwaarden, zoals het recht op vrijemeningsuiting.”

“Wij hebben voor de Kameraadschapsavond het charter niet ondertekend, omdat we dachten dat de ondertekening geldig was voor de twee dagen. Het gaat immers om dezelfde organisatie”, aldus Egwin Six van vzw IJzerwake. “Ik zie geen probleem om dat charter nog een tweede keer te ondertekenen. Wat we echter niet gaan doen is onze opmerking schrappen dat we bij het ondertekende charter voegden. Daar staat immers gewoon de vraag in om onze grondwetten te vrijwaren, zoals het recht op vrijemeningsuiting. Nog over Kameraadschapsavond kan ik zeggen dat gewoon om een studentencantus gaat, niet meer dan dat. We kunnen geen lijst van liederen voorleggen, omdat niet wij, maar de studenten zelf bepalen wat ze gaan zingen. En dat zullen gewoon liederen zijn uit hun liedboek.” Six voegt er nog aan toe dat er dinsdagavond een vergadering gepland staat met hun advocaat om te bekijken hoe verder te reageren op wat Ieper vandaag besliste.

