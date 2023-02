Ieperfest wint Vegan Lifetime Achievement Award: “Echt pionierswerk!”

Ieper Hardcore Festival, kortweg Ieperfest, heeft de allereerste Lifetime Achievement Award gewonnen op de Belgian Vegan Award van BE Vegan. De organisatie is tevreden met de erkenning. “Financieel zou een commerciëler aanbod van food op Ieperfest in ons voordeel zijn, maar uit principe willen we dat niet doen”, zegt medeorganisator Davy Bauwen.

De Belgian Vegan Awards 2022 vonden plaats op maandag 6 februari in Gent. Naast awards voor onder meer de beste foodtruck en beste kookboek werd er ook voor de eerste keer een Lifetime Achievement Award uitgereikt. De eer viel te beurt aan de organisatie van Ieper Hardcore Fest. “In 2022 blies het festival 30 kaarsjes uit. De eetstanden op Ieperfest zijn van bij het begin volledig vegan. Echt pionierswerk dus!”, klinkt het bij de jury.

Visie

Medeorganisator Davy Bauwen is in de wolken met de prijs. “Het betekent wel veel voor ons”, zegt Davy. “Het veganisme en festivals worden meestal nog als geen goeie combinatie gezien. We zijn een van de weinige festivals waarop het eten enkel vegan is, ook in de backstage. Op heel veel festival kun je ondertussen wel vegan eten, maar altijd in combinatie met de klassieke snacks met vlees en andere dierlijke producten. We zouden kunnen kiezen voor een commerciëler aanbod. Financieel zou dat ook wel in ons voordeel zijn, maar uit principe willen we dat niet doen. Het feit dat wij al zo lang vasthouden aan onze visie en niet willen afwijken daarvan, wordt geapprecieerd en dat doet deugd.”

Straight edge

Ieperfest is al sinds het ontstaan in 1992 volledig vegan. In de hardcorewereld was de straight-edgebeweging toen sterk vertegenwoordigd. Straight-edgers gebruiken (per definitie) geen alcohol of drugs, roken niet en zijn vaak vegetariër, flexitariër of veganist. “Toen had je bij wijze van spreken 98% vegans in het publiek”, zegt Davy. “We weten allemaal dat die tijden veranderd zijn, maar we zijn blijven vasthouden aan vegan food. Het publiek weet dat ook. Je kan ook het aanbod niet meer vergelijken met twintig jaar geleden. Het assortiment is serieus uitgebreid en de kwaliteit is aanzienlijk verbeterd.”

Winterfest

De 29ste editie van Ieperfest vindt plaats op 7, 8 en 9 juli 2023. Voor het eerst verhuist het festival naar de site van JOC en Het Perron. Op 4 maart is echter ook al Ieperfest Winter Edition in de Vort’n Vis. “De kaartverkoop gaat goed. Het zal ook een mooie voorbereiding zijn voor het zomerfestival, waarbij we al volop bezig zijn met de logistieke voorbereidingen”, besluit Davy.

Meer info op www.ieperfest.com