Ieperfest verhuist van festivalweide naar JOC en Het Perron

Het ziet ernaar uit dat 2022 de laatste editie van Ieperfest was die plaatsvond op de festivalweide langs de Poperingseweg. De organisatoren beslisten om het festival te verhuizen naar de site van het JOC, het Perron en het plein naast het Perron. “De infrastructuur die we langs de Poperingseweg neerzetten was niet meer in verhouding met het volk dat we aantrekken”, aldus organisator Davy Bauwen.

“Times are changing and so are we”, klinkt het in de eerste zin van het facebookbericht dat Ieperfest maandagavond plaatste om aan te kondigen dat het festival verhuist. Na veertien jaar de tenten op te slaan langs de Poperingseweg, vindt het festival in 2023 plaats in het JOC en het Perron. “De bedoeling is dat we het volledige weekend het volledige JOC, het gelijkvloers van Het Perron en een deel van het evenementenplein naast het Perron zullen inpalmen”, legt medeorganisator Davy Bauwen uit. “Er zullen twee gelijkwaardige podia zijn: de concertzaal van het JOC en een buitenpodium op het evenementenplein. De afsluitende acts zullen wel telkens in de concertzaal spelen. Gezien dat we richting het stadscentrum opschuiven zal het einduur ook niet zo laat zijn als vroeger op de weide, waar we tot middernacht optredens gaven.”

Frietrock

Financiële overwegingen liggen aan de basis van de beslissing. “Vooral de stijging van de logistieke kosten hebben een grote impact”, vervolgt Davy Bauwen. “Als we niet willen dezelfde richting uitgaan als Frietrock (dat enkele weken geleden failliet werd verklaard, red.) moeten we beter voorkomen dan genezen. Het feit dat we kunnen verhuizen naar een indoor gedeelte zorgt ervoor dat onze logistieke kosten serieus naar beneden gedrukt kunnen worden. De kwaliteit van de bands en het aantal bands op de affiche zullen hetzelfde blijven, maar het was financieel niet meer haalbaar om Ieperfest op dergelijke schaal te laten doorgaan.”

1.000 tickets per dag

In de topjaren 2012 en 2013 lokte Ieperfest nog 12.000 à 13.000 hardcore- en metalliefhebbers naar Ieper, maar daarna gingen de bezoekerscijfers naar beneden. In 2022 klokte het driedaagse festival af op een kleine 4.000 bezoekers. “De infrastructuur die we langs de Poperingseweg neerzetten was niet meer in verhouding met het volk dat we aantrekken. Er is concurrentie van andere festivals, buitenlandse festivals die serieus gesubsidieerd worden. Als we met Ieperfest willen doorgaan, moeten we deze stap zetten. Sowieso zullen we werken met een beperkt aantal tickets. Op de weide konden we nog gaan tot 2.000 à 3.000 bezoekers per dag. In 2023 zullen de tickets wellicht beperkt worden tot 1.000 per dag.”

Lees verder onder de foto.

De festivalweide van Ieperfest in 2022. (Foto TOGH)

Een van de consequenties van de verhuizing is dat het festival geen camping meer zal kunnen aanbieden. “Daardoor zullen we misschien een aantal bezoekers verliezen, maar anderzijds zorgt het er mogelijk voor dat we bezoekers extra krijgen die niet willen tjolen in de modder of sukkelen om hun auto te parkeren. Op onze website zullen we wel een lijst zetten met alternatieve kampeermogelijkheden. Je hebt bijvoorbeeld de camping aan de Fenix die niet zo ver is van de stationsbuurt. In 2022 hadden we nog zo’n 500 kampeerders, onder wie een dikke 200 locals die voor de gezelligheid op de camping bleven. Het gaat dus niet meer over de aantallen van vroeger. We zagen ook dat dat een heel grote verliespost was. Je moet alles afzetten met hekken, je hebt douches nodig, units… Eigenlijk is dat een heel logische keuze.”

More Than Music

De More Than Music-stage en Vegan Food Court zouden de verhuizing wel overleven. “De MTM-stage zou komen op het gelijkvloers van het Perron, net als de merchandise van de bands. Het Vegan Food Court zullen we integreren op het evenementenplein. Het aanbod zal dus hetzelfde blijven, het is gewoon een andere inplanting. Het zal een volledig afgesloten festivalsite worden. Er zullen wel geen straten afgesloten worden en ook de lijnbussen en dergelijke zullen perfect het station kunnen bereiken.”

Winterfest in maart?

Over een week of twee maakt Ieperfest ook de eerste lichting namen bekend, maar er zijn ook plannen om in maart opnieuw een wintereditie van Ieperfest te organiseren, in de concertzaal van het JOC. “Er is een datum vastgelegd. We zijn in onderhandeling met een aantal boekers en tegen het einde van de maand hopen we de affiche aan te kondigen. Wie niet kan wachten is natuurlijk ook altijd welkom in de Vort’n Vis op vrijdag 30 december, waar we in het kader van de 100 Uren een showcase organiseren met lokale bands”, besluit Davy. (TOGH)

Meer info op www.ieperfest.be.