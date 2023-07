Ieperfest start op nieuwe festivalsite onder stralende zon met twee lokale bands

De Ieperse bands Plague Thirteen en Lifecycle mochten vrijdagmiddag de 29ste editie van Ieper Hardcore Festival, kortweg Ieperfest, aftrappen. De organisatoren verwachten dit weekend ongeveer 3.000 liefhebbers van hardcore, metal en punk op de nieuwe festivalsite in de Ieperse stationsbuurt. Zowel voor zaterdag als voor zondag zijn er nog tickets aan de deur te verkrijgen.

Vort’n Vis vzw en Genet Records vzw slaan dit weekend voor de 29ste keer de handen in elkaar voor de organisatie van Ieper Hardcore Festival, in de volksmond even bekend als ‘Ieperfest’. Voor het eerst in vijftien jaar vindt het festival echter niet meer plaats op de weide langs de Poperingseweg. De stijgende logistieke kosten in combinatie met het dalend aantal kampeerders dwong Ieperfest om te verhuizen naar Het Perron en JOC in de Ieperse stationsbuurt. “In vergelijking met voor corona stegen logistieke kosten met gemiddeld zo’n 15%”, zegt mede-organisator Davy Bauwen. “Dit maakte dat we onze financiële positie moesten evalueren. Uiteindelijk werd geopteerd om te wijzigen van locatie om niet ‘het jaar teveel’ in te richten. Tenslotte is Ieperfest nog steeds een underground festival, enkel gedragen door vrijwilligers en zonder de hulp van grote commerciële sponsors.”

Buitenpodium

Op de eerste dag van het festival lijkt de nieuwe locatie wel in goede aarde te vallen. “Het festival begon in het centrum, nu keren we terug”, zegt Davy Bauwen. “Het was ook al even geleden dat we nog een buitenpodium gehad hebben en de meeste vaste bezoekers waren dan ook positief verrast. Alles sluit mooi aan op elkaar. Ook bij de opbouw was het een zegen. Geen modder, stro en vastgereden wagens meer.”

Lokale bands

Voor deze editie heeft de organisatie opnieuw een interessant programma. In totaal spelen er 52 bands over drie dagen op twee podia, van punkrock tot hardcore in al zijn subgenres, van death metal tot postcore. Vrijdagmiddag kregen lokale band Plague Thirteen en Lifecycle de eer om de spits af te bijten. Deze laatste bestaat uit bassist Jurgen Degryse uit Dikkebus, gitarist Karel Deweerdt uit Vlamertinge, zangeres Sofie Vantomme uit Kuurne, drummer Bjorn Lescouhier uit Menen en Steve Noyelle uit Ieper.

Lees verder onder de foto.

Lifecycle tijdens hun optreden op Ieperfest 2023 met v.l.n.r. Jurgen Degryse, Karel Deweerdt, Bjorn Lescouhier, Sofie Vantomme en Steve Noyelle. (Foto TOGH) © TOM GHEERAERT

“Voor ons was het een reünieshow. We zijn in 1996 begonnen en in 2001 gestopt”, vertelt gitarist Steve Noyelle (48) van Lifecycle. “Enkele jaren geleden vroeg een vriend van ons of we wilden optreden op het feestje voor zijn dertigste verjaardag. Eerst hadden we dat weggelachen, maar hoe meer hij het vroeg, hoe meer het begon te kriebelen. Uiteindelijk zag iedereen het zitten en in april 2022 speelden we ons eerste reünieconcert. Een half jaar later speelden we ook nog eens in The Pit’s, maar we hoopten eigenlijk vooral om nog eens op Ieperfest te mogen spelen. In 1999 hadden we hier het laatst gespeeld en dat is toch altijd iets speciaals. Voor ons was het dan ook superleuk om hier nog eens te mogen spelen.”

Nasty en Cro-Mags

Ieperfest gaat nog door tot en met zondag. Op zaterdag zijn de headliners Nasty, Killing Time, Catharsis, Wolfbrigade; Lion’s Law en Bulldoze. Op zondag zijn de toppers op de affiche Cro-Mags, No Pressure, High Vis en Sunami. Er zijn nog een beperkt aan tickets te verkrijgen aan de deur op zaterdag en zondag. Meer info op www.ieperfest.be.