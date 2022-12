Ieperfest lost eerste dertig namen voor zomereditie 2023

De organisatoren van Ieper Hardcore Festival, kortweg Ieperfest, zitten niet stil in december. Vorige week kondigden ze nog aan dat het zomerfestival verhuist van de weide naar het JOC en het Perron, dinsdag losten ze ook de eerste namen op de affiche.

De 29ste editie van Ieperfest vindt plaats op 7, 8 en 9 juli, maar niet meer op de festivalweide langs de Poperingse zoals de afgelopen jaren. De organisatoren maakten vorige week bekend dat het hardcore-, metal- en punkfestival verhuist naar het JOC, het Perron en het plein naast het Perron. Nu laten ze de eerste namen op de wereld los.

Amerika

Van de eerste dertig bands die al op de affiche staan steken maar liefst zestien de oceaan over uit Amerika. Verder staan er ook Finse, Britse, Franse, Zweedse en Oostenrijkse bands op de voorlopige affiche.

De bands zijn Vvorse (FI), Urban Sprawl (VS), Surge of Fury (BE), Sunami (VS), Spy (VS), Sheer Terror (VS), Restraining Order (VS), Prowl (CA), Pain of Truth (VS), No Pressure (VS), Move BHC (VS), Mindwar (BE), Minded Fury (BE), Lion’s Law (FR), Killing Time (VS), Ithaka (VK), Initiate (VS), High Vis (VK), Gray State (FI), Fuse (SGP), Förbittring (BE), Feverchild (BE), End It (VS), xDREGSx (AUT), Cro-Mags (VS), Combus (VS), Catharsis (VS), C4 (VS), Alkerdeel (BE) en Abhinanda (SE).

earlybirdtickets

Op donderdag 15 december gaat de verkoop van een beperkt aan earlybirdtickets aan een lagere prijs van start.

