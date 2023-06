Ieperfest klaar voor 29ste editie, voor het eerst op nieuwe locatie: “Het terrein is nu zelfs groter dan die weide”

De stijgende logistieke kosten in combinatie met het dalend aantal kampeerders dwong Ieperfest om de festivalweide langs de Poperingseweg te ruilen voor Het Perron en JOC, maar dat laten ze niet aan hun hart komen. Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juli belooft het opnieuw een stevig en luid feestje te worden op de 29ste editie. “Eigenlijk wordt het festivalterrein zelfs groter dan de weide”, zegt mede-organisator Davy Bauwen.

Tijdens het weekend van 7, 8 en 9 juli slaan Vort’n Vis vzw en Genet Records vzw voor de 29ste maal de handen in elkaar voor de organisatie van Ieper Hardcore Festival, in de volksmond ook bekend als Ieperfest. Het hardcore-, punk- en metalfestival werd in 1992 in De Vort’n Vis boven de doopvont gehouden en is daarmee het langstlopende underground hardcore-festival wereldwijd.

Logistieke kosten

Om het stijgend aantal bezoekers te kunnen blijven slikken, besloten de organisatoren in 2008 om de tenten op te slaan op weiden langs de Poperingseweg. “Daar ontvingen we jaarlijks tussen 4.000 en 8.000 toeschouwers”, vertelt mede-organisator Davy Bauwen. “Na twee jaar van frustratie en gedwongen stilte door corona volgde in 2022 een zeer vlotte en sfeervolle editie. En toch merkten we een zeer duidelijk verschil met de pre-coronatijd: logistieke kosten stegen met gemiddeld zo’n 15 procent.”

Dat zorgde ervoor dat de financiële kant van het verhaal herbekeken moest worden. “Uiteindelijk kozen we ervoor om te verhuizen. We hopen op deze manier preventief in te grijpen en willen liever niet ‘het jaar te veel’ inrichten. Tenslotte is Ieperfest nog steeds een underground festival, enkel gedragen door vrijwilligers en zonder de hulp van grote commerciële sponsors”, vervolgt Davy. “Tijdens de driedaagse worden het JOC en het gelijkvloers van Het Perron ingepalmd door het festival, met twee podia: een indoor stage (‘Binn’) in de concertzaal van het JOC en een outdoor stage (‘Buitn’) op het evenementenplein naast Het Perron.”

Vegan

“Het gelijkvloers van Het Perron wordt gebruikt om More Than Music te organiseren. Het biedt ook ruimte aan de distro’s, waar de bands hun merchandise aan de man zullen brengen”, vervolgt Davy. “Het jeugdhuis zelf wordt vrijgemaakt van alle meubilair. Zo creëren we een open ruimte waar bezoekers even tot rust kunnen komen. Zowel in het café als in de zaal komt er ook een bar. Op het evenementenplein naast Het Perron komen – naast de outdoor stage – verschillende vegan eetstanden, een bar met speciale biertjes, een terras en extra droge toiletten. Er werd geïnvesteerd in een aaneensluitend festivalterrein: van de concertzaal doorheen het café, langs het buitenterras naar Het Perron en het buitenplein.”

“Ieperfest mocht zich al een paar keer het Groenste Festival van Vlaanderen noemen”

Het aantal bands dat de revue passeert blijft hetzelfde als vorig jaar. “Ook aan de kwaliteit willen we niet inboeten. En ook al doet de indeling van de nieuwe locatie anders vermoeden, eigenlijk wordt het festivalterrein zelfs groter dan de weide. Naast de lagere logistieke kosten heeft de nieuwe locatie ook het grote voordeel dat we minder afhankelijk zijn van het weer. Slecht weer mag deze ker geen spelbreker zijn. Adios modder, stro en vastgereden wagens”, knipoogt Davy.

Geen camping meer

De keuze voor de nieuwe locatie maakt evenwel dat de organisatie niet langer camping- en parkeerfaciliteiten aanbiedt. “Het aantal kampeerders nam elk jaar af en tussen de kampeerders zagen we veel bekende gezichten die vooral op de camping vertoefden voor de sfeer. In deze onzekere en moeilijke financiële tijden gold de camping echter als een grote verliespost. De logistieke organisatie van een camping en een parking bleek ook op het vlak van vrijwilligers niet langer haalbaar. Veel bezoekers verbleven al bij vrienden, in B&B’s, hotels… Uiteraard beseffen we dat een aantal bezoekers hierdoor zal afhaken, maar we krijgen toch ook signalen dat anderen juist liever komen nu we afscheid namen van die modderige weide.”

“Traditiegetrouw verliep de kaartenverkoop heel traag in het begin, maar sinds dit weekend is het helemaal losgebarsten. We mikken toch op een 2.500 à 3.000 mensen over het hele weekend. Vorig jaar hadden we een kleine 3.500 bezoekers.” Of de verhuizing een invloed op de kaartenverkooop heeft, is moeilijk te zeggen. “We zullen moet zien of er veel nieuwe gezichten zijn. Van mensen die al jaren komen kregen we wel vaak de reactie dat het voor hen niets uitmaakt dat we verhuisd zijn.”

Headliners

In totaal spelen er 52 bands. Headliners zijn Sheer Terror, One Step Closer, Rotten Mind en Circle op vrijdag, Nasty, Killing Time, Wolfbrigade, Bulldoz, Abhinanda, Catharsis en Lion’s Law op zaterdag en Cro Mags, High Vis, No Pressure en Sunami op zondag. Op de affiche staan zoals gebruikelijk heel veel bands uit de Verenigde Staten, maar ook landen als Zweden, Finland, Canada, Frankrijk en zelfs Singapore zijn vertegenwoordigd.

Onder het moto ‘More Than Music’ blijft Ieperfest echter ook inzetten op maatschappelijke thema’s en ecologie. Zo zullen op de MTM-stage verschillende sprekers aan bod komen en kun je op de festivalsite enkel veganistische gerechten eten. “Ieperfest mocht zich al een paar keer het Groenste Festival van Vlaanderen noemen, daarnaast werd het festival ook twee keer genomineerd bij de vijf groenste Europese festivals tijdens de European Festival Awards, wat voor een klein festival echt een unieke prestatie is. Daarnaast werden we bekroond met de Lifetime Achievement Award van OVAM voor onze jarenlange inspanningen rond ecologie. In 2023 kwam daar opnieuw een Lifetime Achievement Award op de Belgian Vegan Awards bij.”