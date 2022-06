Ieperfest is terug, maar kreunt onder de inflatie

Schrik niet als je volgend weekend gerommel en gebrul hoort in de verte, want wellicht gaat het om de zware gitaren, diepe bassen en stevige drums van de 28ste editie van Ieper Hardcore Festival die komen aanwaaien. Medeorganisator Davy Bauwen (43) en de andere vrijwilligers staan na twee jaar opnieuw te popelen om Ieperfest te organiseren, al blijkt dat allemaal niet zo evident te zijn in deze economische realiteit.

Tijdens het weekend van 2, 3 en 4 juli 2022 slaan Vort’n Vis vzw en Genet Records vzw voor de 28ste keer de handen in elkaar voor de organisatie van Ieper Hardcore Festival, ook bekend als Ieperfest. 52 hardcore-, punk- en metalbands maken hun opwacht op de festivalweide langs de Poperingseweg, waaronder headliners Stick To Your Guns (vrijdag), Knocked Loose (zaterdag) en Lionheart (zondag). “De voorbereidingen waren hectisch”, zegt medeorganisator Davy Bauwen. “Door de coronapandemie hebben we pas eind februari beslist om door te gaan met de organisatie. Eigenlijk hadden we er niet meer op gerekend om het dit jaar nog te doen. De leeuwendeel van de bands lag wel al vast, maar wat logistiek en medewerkers betreft zijn we laat in gang geschoten. Al heb ik wel de indruk dat alles op zijn pootjes zal landen. We hebben allemaal heel veel goesting. Dit jaar bestaan we trouwens dertig jaar als organisatie, dus het is ook een beetje een feesteditie.”

Grote goesting

Ieperfest grijpt terug naar het geslaagde concept van drie jaar geleden: drie dagen optredens op twee podia. “Het enige verschil met 2019 is dat de vrijdag een volwaardige festivaldag geworden is, waarbij het eerste optreden al begint om 13 uur, terwijl het drie jaar geleden pas ‘s avonds begon. Dat heeft vooral te maken met de grote goesting om weer een festival te organiseren, maar ook door een mooi aanbod aan bands dat enkel op vrijdag mogelijk was.”

De prijzen zijn gemiddeld met 15 procent gestegen ten opzichte van drie jaar geleden

Ook de terreinopstelling is nagenoeg dezelfde als de vorige editie. Toen werd het festivalterrein langs de Poperingseweg kleiner doordat de opkomst voor de editie van 2018 tegenviel. “Toen kregen we daar lovende commentaren op. De bezoekers vonden het gezellig dat het wat kleinschaliger en compacter geworden was. Toen hadden we 4.500 man. Nu rekenen we op ongeveer dezelfde opkomst, en hopelijk nog meer.”

De tijden dat Ieperfest 12.000 bezoekers lokte, zoals tijdens de recordeditie van 2012, liggen duidelijk achter de rug. Ondanks de uitverkochte wintereditie in maart, verloopt de voorverkoop traag. “Dat horen we ook van andere festivals. Financieel is een festival toch een redelijke hap uit het budget en iedereen kreunt onder de inflatie en de economische toestand. Ik heb er wel nog een goed oog in. Traditioneel schiet het aantal verkochte kaarten bij ons pas de laatste tien dagen voor het festival de hoogte in en we zitten nu al redelijk op het niveau van 2019. Het is nu vooral hopen op mooi weer, want dat zorgt voor de verkoop van extra dagtickets aan de deur. We proberen bewust onze prijzen zo laag mogelijk te houden. Ik hoor prijzen voor pintjes op festivals van 3,50 euro, maar bij ons kost een pintje maar 2,80 euro. We verhogen onze prijzen dus maar een heel klein beetje.”

Ook bij Ieperfest voelen ze de inflatie. “We merken ook wel dat de prijzen van alle benodigdheden serieus gestegen zijn, toch gemiddeld met 15 procent ten opzichte van drie jaar geleden. Logistiek valt alles dus een stuk duurder uit. Maar we hebben nu eenmaal tenten, podia en toiletten nodig. Daarop kun je niet besparen”, klinkt het. “Binnen ons beperkte budget proberen we alles wel weer zo ecologisch mogelijk te organiseren. Al het eten is vegan. We werken met droge wc’s, herbruikbare bekers en etensbakjes. Alles wordt gesorteerd en het afvalwater van de foodtrucks wordt ter plekke gezuiverd. Dat ecologische bewustzijn is ook het kenmerk van Ieperfest, net als maatschappelijke betrokkenheid. Er is opnieuw een More Than Music-stage waar maatschappelijk thema’s besproken worden.”

Vrijwilligers gezocht

Pas vanaf maandag begint de opbouw van het festivalterrein. Helpende handen zijn nog steeds welkom. “We zoeken vooral nog vrijwilligers voor de opbouw van de tenten op dinsdagmorgen 28 juni van 8 uur tot 12 uur. Voor het festival zelf ziet het er goed uit wat medewerkers betreft, maar met de afbraak kom je altijd handen tekort. De maandag en de dinsdag na het festival mogen vrijwilligers zich altijd melden.” Traditiegetrouw kampt Ieperfest weer met heel wat annuleringen. Onder andere All Out War en Martyrdöd haakten af. “Daar kunnen we niets aan doen. We hebben ermee leren leven. Gelukkig – hout vasthouden – ging het niet om een van onze headliners. Bovendien is het aanbod van bands die op tour zijn tegenwoordig zodanig groot dat we altijd wel redelijk snel waardige vervangers vinden.”