Ieper wordt gaststad voor Landjuweelfestival 2025

Het stadsbestuur van Ieper slaagde er samen met de andere CO7-partners in om de organisatie van het prestigieuze Landjuweelfestival in 2025 naar de Westhoek te halen. Het festival is een organisatie van OpenDoek. Het selecteert de beste Vlaamse en Brusselse amateurtheatervoorstellingen van het afgelopen seizoen en laat die gedurende één week het beste van zichzelf geven in een gaststad.

Het Landjuweelfestival ging in het verleden onder andere al door in Mechelen, Oostende, Genk en Brussel. Dit festival nu naar Ieper en de zuidelijke Westhoek kunnen halen, stemt Valentijn Despeghel (Vooruit), Iepers schepen van Cultuur, bijzonder tevreden. “Het feit dat OpenDoek voor ons project kiest, biedt mogelijk opportuniteiten voor de theatergezelschappen in onze regio.”

“En dat kunnen we alleen maar toejuichen. 2025 lijkt misschien nog ver weg, maar zo’n festival organiseer je niet in enkele maanden tijd. Ook moet dit evenement tijdig ingepland kunnen worden in de al drukke kalender van de stad Ieper.”

Theaterworkshops

De reden waarom OpenDoek voor Ieper kiest, heeft volgens schepen Despeghel waarschijnlijk te maken met de geslaagde reeks theaterworkshops die sinds vorig jaar in de zuidelijke Westhoek worden georganiseerd. “Hiervoor werkt OpenDoek samen met CO7, Theaterbende Prot en de steden Ieper en Poperinge. Sinds vorige week is een nieuwe reeks van acht workshops gestart.”

“OpenDoek waardeert deze manier van samenwerken en ging dit proberen uit te rollen in andere regio’s in Vlaanderen. Daarnaast heeft Ieper toch wel een naam op vlak van cultuur en hebben we al bewezen dat we grote evenementen kunnen organiseren. Ook het feit dat CO7 onze kandidatuur steunde, zal meegespeeld hebben in de beslissing.”

In 2023 is het Landjuweelfestival gepland in Brugge van 27 oktober tot 1 november en in 2024 passeren ze in Gent. De exacte datum voor de Ieperse editie van 2025 moet nog vastgelegd worden. “Op 15 maart zal het startoverleg plaatsvinden waarin medewerkers van OpenDoek, waaronder directeur Joke Quaghebeur (afkomstig van Ieper), een vertegenwoordiger van CO7, Els Verlinde (Cultuurcentrum Het Perron), Sven Geldhof en Thomas Schotte (dienst Vrije Tijd stad Ieper) en ikzelf zullen zetelen.”

Positief effect

Cultuurschepen Despeghel is ervan overtuigd dat het Landjuweelfestival naar Ieper halen niet alleen een meerwaarde is voor de theatergezelschappen en de toneelliefhebbers. “Het zal toeristisch gezien ook een positief effect hebben, want op die manier bereiken we een hele week bezoekers die misschien anders niet naar de Westhoek waren gekomen. Naast het inzetten van logistieke ondersteuning en personeel voorziet de stad ook een financiële bijdrage. Dit bedrag is meer dan fair gezien de return die je ervoor terugkrijgt.”

“Deze legislatuur hebben we al bewezen dat investeren in cultuur loont. Denk maar aan kunstenhuis Satelliet. K, dat voor een goede dynamiek zorgt op vlak van beeldende kunsten in de stad. Hopelijk zorgen de theaterworkshops en het Landjuweelfestival voor dezelfde dynamiek op vlak van theater.”

(DS/foto EF)