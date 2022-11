Ieper herdenkt de Groote Oorlog vanaf 9 november met Poppy of Honour

11 november is er traditioneel de herdenking van Wapenstilstand in de Kattenstad. Ook dit jaar staan er weer heel wat plechtigheden op het programma.

Op 9 november wordt de Poppy of Honour tentoongesteld op het Vandenpereboomplein. Er werden meer dan 1 miljoen poppyblaadjes verzameld met op elke poppy een naam, de rang en datum van overlijden (killed or missing) van een gesneuvelde soldaat van Groot-Brittannië en alle andere landen van het Britse Gemenebest van WOI. Van dit gigantische aantal werden er zo’n 8.500 willekeurig geselecteerd om een zichtbare plaats te krijgen op de twee panelen in de constructie van de Poppy of Honour. Donderdagavond vindt in Het Perron een Elfnovemberlezing plaats vanaf 20.45 uur. Het verhaal van auteur en historicus Geert Mak wordt muzikaal omlijst door het St. George Quintet.

Op vrijdag 11 november is er om 8.45 uur een eerste herdenking op de Franse begraafplaats St. Charles de Potyze, een halfuur later staat er een service in St. Georges Memorial Church gepland. Ook in de kathedraal is er om 9.30 uur een eucharistie voorzien. In aanloop van de plechtigheid en Last Post (11 uur) is er nog een Poppy Parade onder leiding van Ypres Surrey Pipes & Drums en een plechtigheid aan het Belgisch Monument. De ceremonie wordt live uitgezonden op Eén. Op de middag geeft de West Yorkshire Police Band een gratis aperitiefconcert op de Grote Markt. Beiaardier Ludo Geloen begint om 14 uur aan zijn beiaardconcert.

The Great War Remembered

Op 11 en 12 november zijn er ook drie concerten The Great War Remembered. Vrijdag 11 november om 17 uur en zaterdag 12 november om 17 en 20.30 uur in de Sint-Maartenskathedraal. Dit concert wil bijdragen tot herdenking door de tijd meer dan 100 jaar terug te draaien en het publiek in de atmosfeer van de Groote Oorlog onder te dompelen.. Tickets via: https://lastpost.be/nl/concert/. Nog op zaterdag is er een herdenking om 10.30 uur aan het Indisch monument bovenaan de Menenpoort. Zondag 13 november kan je tot slot nog deelnemen aan een gegidste wandeling over Ieper en WO I. (API)

Meer info: toerismeieper.be