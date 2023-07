Ieper Hardcore Fest sluit uitverkochte 29ste editie af

Harcorepunk liefhebbers konden het afgelopen weekend terecht op het Ieper Hardcore Fest. De organisatoren spreken van een gezellige drukte tijdens de driedaagse, met zo’n 2.500 bezoekers.

Het festival ging vrijdagmiddag van start met namen als Plague Thirteen en Primal Truth op een nieuwe locatie: JOC Ieper. “De nieuwe locatie is alvast goed bevallen. Ondanks de nabijheid van het stadscentrum hebben we ook geen klachten ontvangen van omwonenden”, zegt organisator Davy Bauwens.

Hoogtepunten

Hoogtepunten waren onder meer Amerikaanse hardcore band Killing Time en de Belgische band Nasty. “Zij zorgden voor een pak ambiance onder het publiek.” Ook de Zweedse band Abhinanda viel in de smaak. Zondag is het nog uitkijken naar optredens van No Pressure, Militarie Gun, Sunami en Cro-Mags

De organisatie blikt terug op een geslaagde editie. “Er was een gezellige drukte en we kregen positieve reacties van het publiek”, zegt organisator Davy Bauwens.