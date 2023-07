Iconische Big Top van Cirque du Soleil stijgt op in Knokke-Heist voor KURIOS: Cabinet of Curiosities

De immense Big Top van Cirque du Soleil steeg vandaag op in Knokke-Heist, als adembenemend decor voor de betoverende show KURIOS: Cabinet of Curiosities. Het is de eerste keer sinds 2017 dat de Big Top nog eens in België is.

Vandaag kreeg de iconische tent van Cirque du Soleil vorm tijdens de ‘Big Top Raising’ in Knokke-Heist. De circustent, met een hoogte van 18 meter en een diameter van 51 meter, biedt plaats aan 2.500 toeschouwers. Een team van meer dan 100 toegewijde professionals hees vandaag zo’n 120 steunpalen simultaan recht om de immense structuur omhoog te krijgen.

Met een oppervlakte van maar liefst 14.000 vierkante meter biedt de tent een ruime, maar intieme en magische omgeving voor het spektakel dat binnen plaatsvindt. Meer dan 1200 haringen worden zorgvuldig geplaatst om ervoor te zorgen dat de Big Top stevig op haar plaats blijft staan. De Big Top wordt ondersteund door 4 imposante masten, elk met een hoogte van 25 meter.

Het duurt maar liefst 8 dagen om de site volledig op te bouwen. Die opbouw omvat de installatie van de Big Top, de ingang en de artiestententen, de ticketverkoopstand, de burelen en de keuken met eetzaal voor de cast en crew.

KURIOS

KURIOS speelt zich af in een alternatief, maar vertrouwd verleden, in het mechanische lab van een Vorser die ervan overtuigd is dat er een verborgen, onzichtbare wereld bestaat – een plaats waar de gekste ideeën en de grootste dromen wachten. Zodra de Vorser erin slaagt de deur naar deze wereld van wonderen te openen, komt de tijd volledig tot stilstand en valt een opgewekte cast van buitenaardse personages zijn curiosakast binnen, waardoor zijn geïmproviseerde creaties één voor één tot leven komen.

Terwijl het zichtbare onzichtbaar wordt en de perspectieven veranderen, barst KURIOS uit in een feest van kracht en verbeelding. Sinds de wereldpremière in 2014 in Montréal werd KURIOS al meer dan 2.000 keer opgevoerd in 30 steden. Meer dan 4,5 miljoen toeschouwers bewonderden het spektakel. Aan de productie nemen 50 acrobaten, acteurs, muzikanten en zangers uit 17 landen deel. Deze cast wordt ondersteund door 122 technici en medewerkers uit 27 landen.

Cabinet of Curiosities is te zien in Knokke-Heist van donderdag 27 juli tot en met zondag 27 augustus. Tickets zijn de bestellen via de volgende link.

CIRQUE DU SOLEIL

Cirque du Soleil Entertainment Group is wereldleider op het gebied van live entertainment. Cirque du Soleil produceert niet alleen wereldberoemde circusvoorstellingen, maar past zijn creatieve benadering ook toe op een groot aantal andere vormen van entertainment, zoals multimediaproducties, meeslepende ervaringen en speciale evenementen. Cirque du Soleil Entertainment Group gaat verder dan de verschillende creaties en streeft ernaar een positieve invloed uit te oefenen op mensen, gemeenschappen en de planeet met zijn belangrijkste middelen: creativiteit en kunst.

Sinds de oprichting in 1984 inspireerde Cirque du Soleil Entertainment Group meer dan 378 miljoen mensen op 6 continenten en 86 landen. Het Canadese bedrijf heeft nu meer dan 4000 werknemers, waaronder 1200 artiesten van 80 verschillende nationaliteiten. Voor meer informatie over Cirque du Soleil Entertainment Group kan je de site bezoeken. (DM)