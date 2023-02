Hype’O Dream wordt volwaardig tweedaags festival

Het Waregemse festival Hype’O Dream groeit uit tot een echte tweedaagse. De openingsavond op vrijdag wordt een volwaardige festivaldag met drie podia. Opvallend, op zaterdag krimpt dat aantal podia van zes naar vier. “Uit feedback van vorig jaar bleek dat sommige festivalgangers niet eens overal geraakt waren”, zegt medeorganisator Frederik Balcaen. “Daarom kiezen we voor minder podia rond een centraal plein.”

Vorig jaar pakte het achtkoppig organiserend team achter het festival nog uit met Hype’O Dream 2.0. De eerste editie na de pandemie omvatte een extra festivaldag, extra podia en een camping. Al deze nieuwigheden zijn intussen grondig geëvalueerd. Op een infoavond voor de partners en sponsors deed de organisatie afgelopen donderdag hun plannen voor dit jaar uit de doeken.

Tweedaagse

De grootste nieuwigheid is dat Hype’O Dream een volwaardig tweedaags festival wordt. “Vorig jaar hoopten we op zo’n 5.000 bezoekers op vrijdag, het werden er uiteindelijk 7.000”, zegt medeorganisator Frederik Balcaen. “We gaan hier dus mee verder, maar wel op een andere manier. De festivaldag zal starten om 15 uur in plaats van 16 uur en er komt een extra podium. Enkele van onze vaste dj’s die anders op zaterdag geprogrammeerd stonden, zullen nu op vrijdag draaien. Concreet zullen op vrijdag de Mirage stage (main), Mystery stage (de feesttent) en de Fantasy stage (hiphop en R&B) open zijn.”

Van zes naar vier podia

“Op zaterdag zullen in plaats van zes, dit jaar slechts vier podia te bezoeken zijn. Uit enquêtes bleek dat zes misschien iets te veel van het goeie was. Sommige podia zaten wat in een uithoek van het terrein en sommige bezoekers zijn daar niet eens geraakt. Daarom zal er op zaterdag naast de Mirage en de Mystery enkel nog de Flashback en de Encore-stage zijn. Die laatste is de samensmelting van de twee podia in het Encore Village van vorig jaar, ook qua genres. In namiddag zal er vooral deep house gedraaid worden, ’s avonds wordt het techno.”

Camping

Bij een tweedaags festival hoort ook een camping, de organisatie ziet die graag uitbreiden tot 1.500 mogelijke kampeerders. Op de camping zal lokaal dj-talent de kans krijgen om hun kunnen te tonen voor en na de festivaluren. Wat de ecologische voetafdruk van het festival betreft, zal de drank op de camping in herbruikbare bekers geserveerd worden. Op de weide blijft men voorlopig nog werken met wegwerpbekers en een cash-for-trash-systeem. Wie een stapel van een meter bekers binnenbrengt, krijgt een gratis bonnetje.

Hype’O Dream vindt plaats op 14 en 15 juli, pre-registeren voor tickets aan een voordeligere prijs kan nu al op de website. De officiële verkoop start op 1 maart. Dan worden ook de eerste namen bekendgemaakt. (JF)