Hype’O Dream verhuist naar eind juni en legt focus op liveoptredens: “Artiesten boeken is dat weekend iets gemakkelijker”

Dancefestival Hype’O Dream in Waregem kiest na tien edities een andere plek op de kalender. Het festival vond tot nu toe altijd plaats in het tweede weekend van juli, maar dit jaar wordt het 27 en 28 juni. Als die nieuwe timing meevalt, wordt het laatste weekend van juni voortaan de nieuwe stek van Hype’O Dream. “Er zijn te veel andere festivals in het tweede weekend voor juli, waardoor het minder evident is om alles georganiseerd te krijgen, van line-up tot opbouw”, zegt Frederik Balcaen.

We waren er na tien jaar toch wel gewoon aan geworden: midden juli werd Waregem ingepalmd voor dancefestival Hype’O Dream. “Het is al een tijdje dat we aan het twijfelen waren om een andere datum te kiezen”, zegt Balcaen. “Er is gewoon te veel te doen dat weekend: iedereen vermijdt het weekend van Werchter er net voor, en het weekend van Tomorrowland er net achter. Het gaat ons niet om de concurrentie op zich, want we hebben een trouw publiek opgebouwd intussen. Het is uit praktische overwegingen.”

Want al die festivals vissen in dezelfde ‘leveranciersvijver’. “En dat heb ik het niet alleen over artiesten bijvoorbeeld, die overbevraagd zijn dat weekend. Maar ook gewoon over de leveranciers die je nodig hebt bij de opbouw en organisatie van het festival.”

Hype’O Dream wil dit jaar ook uitpakken met een iets anders concept: live performances. “Tot hiertoe hebben we het altijd met dj’s gedaan, we willen ons dit jaar meer richten op live muziekoptredens. De vrijdagavond focussen we daar echt op, op zaterdag plannen we ook nog twee liveoptredens op de main stage. Uiteraard blijven we ons genre trouw, en blijven we binnen het elektro- en dancegenre. Rockbands ga je niet zien op onze stages.”

“Verschillende artiesten die passen binnen dit nieuw concept waren minder haalbaar in ons vast weekend, maar wel tijdens het weekend van 27 en 28 juni. En zo hebben we de knoop doorgehakt om effectief een andere datum te prikken. Het is uiteraard nog heel vroeg om dit al te zeggen, maar áls die nieuwe timing meevalt, wordt het laatste weekend van juni voortaan de nieuwe stek van Hype’O Dream.”

Leuke bedenking: de zomer in Waregem wordt ingezet door Hype’O Dream en afgesloten door Waregem Koerse, twee topevenementen in de stad. Hype’O Dream lokte vorige zomer 25.000 bezoekers, verspreid over twee dagen. Onder meer Omdat Het Kan & Average Rob tussen de artiesten, net als Get Ready!, Frank Verstraeten als Dj Fou, Gunther D, Jebroer, Lil’Kleine en Pat Krimson stonden er op de planken. (JM)