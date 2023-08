Hype’O Dream-organisator Pieter trekt al van kleins af naar Waregem Koerse: “Veel veranderd sinds jaren 80”

Heel wat streekgenoten tellen af naar de hippische hoogdag op de Gaverbeekhippodroom. Dat doet ook Pieter Merlier (44). De geboren en getogen Waregemnaar volgt de Koerse al sinds zijn zesde. Tijdens de vorige editie liet hij zijn Braziliaanse schoonmoeder kennismaken met het sociale en sportieve spektakel. “Er is enorm veel veranderd sinds de jaren tachtig en gelukkig maar.”

Essevee-coryfee en rasechte Waregemnaar Pieter Merlier kijkt net als zijn stad- en streekgenoten uit naar het volksfeest dat zich dinsdag voltrekt op de Gaverbeekhippodroom. De mede-organisator van Hype’O Dream is al sinds zijn zesde van de partij en stipt de dinsdag na de laatste zondag van augustus steevast aan in de agenda. Na een mooie voetbalcarrière werkt de 44-jarige oud-doelman nu als sportief verantwoordelijke bij padelclub Arenal.

Merlier heeft een drukke week achter de rug. “We hebben zoveel mogelijk proberen afwerken, zodat we met een gerust hart enkele dagen congé kunnen nemen”, vertelt hij. “Dinsdag sta ik opnieuw met mijn trouwe vrienden op de weegplaats. Een perfecte plek tussen het volk om te genieten van de paardenrennen. En elk jaar kom je er oude bekenden tegen, het is de max.”

Ierse berm

Zijn eerste editie vond plaats in de jaren tachtig. “Als klein manneke ging ik toen met mijn ouders mee naar Waregem Koerse. Wat ik mij nog goed herinner, is dat bijna alle inwoners er aanwezig waren. En iedereen nam z’n eigen stoeltje mee. We vatten steeds post aan de Ierse berm, aan de Gaverbeek was het namelijk veel te druk voor jonge kinderen.”

“Het ging er toen erg gemoedelijk aan toe. Het vipgebeuren nam in die periode ook een kleinere rol in. Er is enorm veel veranderd sinds de jaren tachtig. Ik kan mij ook nog enkele akelige valpartijen voor de geest halen. Dat vond men toen normaal. Volgens mij stierven er soms vijf paarden per editie. Nu is Waregem Koerse veel veiliger geworden, wat ik als grote dierenvriend hard toejuich.”

Thiago des Dunes

De vrouw van Pieter is een Braziliaanse. Een jaar geleden was haar moeder op bezoek in West-Vlaanderen. “Ik heb mijn schoonma toen uit het verre Rio de Janeiro meegebracht naar Waregem Koerse, dat was fantastisch. Het was een van de meest memorabele momenten van de afgelopen jaren. Ze had zo’n groot paardenevent niet verwacht in ons stadje, en al zeker niet op een dinsdag. Moet er dan niemand werken misschien?, vroeg ze zich af.”

“Een ander gek verhaal is dat van twee oude schoolvrienden. De broers Dieter en Wouter Balcaen, ook echte Waregemnaars, hebben geïnvesteerd in een renpaard. Ze hebben zogezegd een deel van het paard gekocht, net zoals je ergens aandelen van zou kopen. Het klinkt gek maar ik vind het geweldig. Met Thiago des Dunes nemen ze straks voor de tweede keer deel aan Waregem Koerse, aan de Prijs Rallye Waregem, een steeple.”

De Geestige Koerse

Of Merlier er ook zijn geld zal op inzetten, staat nog niet vast. “Ik speel wel elke ren mee, voor gemiddeld tien euro. Dat hoort erbij, het is traditie. Bovendien maakt het de wedstrijden veel spannender. Want uiteindelijk kennen er maar heel weinig aanwezigen echt iets van de sport. Helaas heb ik nog nooit mooie bedragen gewonnen. En mocht dat wel het geval zijn, dan ben je dat bedrag weer kwijt als je ’s nachts thuiskomt.”

Hoe leuk de dinsdag telkens ook is, toch is het niet Pieters favoriete dag van de Waregem Koerse Feesten. “Ik hou van de zondag”, zegt hij. “Sinds vorig jaar doen we met vrienden mee aan De Geestige Koerse in De Geestige Put. Dat was echt de max. En ’s avonds trekken we naar de Markt. Op zondag is het iets minder druk en zitten de terrassen vol met Waregemnaars, heel plezant!” (LV)