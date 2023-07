Hype’O Dream mikt op 25.000 festivalgangers

Het dancefestival Hype’O Dream is dit weekend aan zijn negende editie toe. Het gesmaakte experiment met een tweede festivaldag in 2022 krijgt een vervolg: Hype’O Dream evolueert naar een volwaardige tweedaagse.

De opbouw is volop aan de gang, maar organisator Encore Group vond maandagavond toch een moment om samen met het Waregemse schepencollege vooruit te blikken op Hype O’Dream, dat vrijdag 14 en zaterdag 15 juli plaatsvindt. Dat gebeurt al voor de negende keer: na zes edities op de Waregemse hippodroom verhuisde het festival in 2019 naar de Weymeerschen aan de Oosterlaan, nabij het station.

Van zes naar vier podia

Deze editie wordt er gewerkt met vier grote podia in de uithoeken van het terrein, waarop meer dan 100 dj’s het beste van zichzelf geven. Dat zijn twee podia minder dan vorig jaar.

“Het is een bewuste keuze. Vorig jaar zat één van de stages wat verstopt, waardoor lang niet alle festivalgangers er passeerden. Dat vonden we spijtig”, vertelt Samuel Vanryckeghem. “Daarom hebben we het festival herdacht. Er is een centrale zone met vier podia. Dat houdt het terrein overzichtelijker en zal de beleving alleen maar intenser maken.”

Preparty op donderdag

Een andere nieuwigheid situeert zich op de camping, even verderop op de terreinen van de textielrecycleerder Recutex. Voor het eerst kunnen de 1.500 kampeerders daar al vanaf donderdagmiddag terecht om de sfeer op te snuiven.

“Er is een gezellige preparty tot 23 uur ’s avonds, met onder meer Jeroen Delodder. Dat feestje is enkel toegankelijk voor bezoekers met een geldig camping- én festivalticket”, zegt Frederik Balcaen.

Hogere ticketprijzen

Op vrijdagmiddag om 15 uur, een uurtje eerder dan vorig jaar, begint het festival dan echt. Het einde is voorzien om 1 uur. Op zaterdag zijn de festivalgangers welkom van 12 uur tot 1 uur ’s nachts. De organisatie mikt op 7.000 bezoekers op vrijdag en 18.000 op zaterdag. De ticketverkoop “loopt goed”, klinkt het. “De laatste dagen zijn belangrijk, want sommige mensen wachten het weer af”, zegt Frederik.

“Onze prijzen liggen wat hoger dan vorig jaar, omdat we met oplopende kosten kampen. Er was geen andere optie, maar we voelen geen negatieve effecten van die verhoging. We kunnen echt rekenen op een trouw publiek.”

Cashless-systeem

Vaste bezoekers zullen het cashless-systeem herkennen dat vorig jaar voor het eerst gebruikt werd. Daarbij kan je op voorhand al een bedrag opladen via Payconiq en met een QR-code simpel betalen op de festivalweide. “We hebben de leverancier van dat systeem aangesproken op enkele kinderziektes. Lange wachtrijen door een manuele koppeling – zoals vorig jaar – zullen we in principe niet meer hebben”, zegt Frederik.

Na afloop van het festival is het mogelijk om het overgebleven bedrag op het toegangsbandje terug te storten. Dat kost 1,5 euro. “Lager qua administratieve kost kunnen we niet gaan. Het is sowieso een stap vooruit: als je vroeger na het festival bonnetjes of drankkaarten over had, waren ze waardeloos.”

Fietsparking

Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) blikt met vertrouwen vooruit op het festival. “Om de veiligheid te garanderen, zal de politie een drone inzetten die de bezoekersaantallen en -stromen monitort. Twintig camera’s houden het terrein nauwgezet in de gaten”, zegt hij.

Als er al een puntje van kritiek aan de orde is, gaat het om de vele fietsende festivalgangers. Vorig jaar was elk hoekje van de Oosterlaan ingenomen door een tweewieler. “Enorm veel bezoekers komen met de fiets, wat uiteraard zeer positief is. We moedigen dat ook actief aan. We hebben er nu wel voor gezorgd dat er aan elke zijde van de Oosterlaan een fietsparking zal zijn”, klinkt het. Voor festivalgangers die met het openbaar vervoer komen, is er op zaterdagnacht om 1.55 uur een extra trein richting Kortrijk en Poperinge. (PNW)