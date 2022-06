Hype’O Dream in Waregem duurt twee dagen en pakt uit met extra vippakket: “We verwachten 25.000 bezoekers”

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli knallen er opnieuw diverse soorten beats op de festivalweide in Waregem aan de Weymeerschen in de Oosterlaan. Na twee jaar coronastilte vindt nu eindelijk de achtste editie van Hype’O Dream plaats. Voor het eerst duurt het dancefestival twee dagen. “We hebben een eigen camping waar zo’n 1.500 festivalgangers kunnen overnachten.”

De grote poort van het festival opent dit jaar al op vrijdagnamiddag. Dan vindt dag een van Hype’O Dream plaats van 16 tot 1 uur. De organisatie beschrijft die extra festivaldag als een preparty of afterwork, maar vooral als de opening night van het dancegebeuren. Op zaterdag start het gekende concept om 12 uur ’s middags.

“Twee dagen betekent ook dat we de festivalgangers de mogelijkheid bieden om te overnachten”, vertelt mede-organisator Samuel Vanryckeghem. “In de Waregemstraat 150, net over de grens met Zulte, is er plaats voor 1.500 kampeerders in eigen of voorgeïnstalleerde tenten. Onze camping is uitgerust met een bar, foodtrucks, barbecuezone, douches en toiletten en zelfs sportfaciliteiten.”

ENCORE

Nieuw dit jaar op het festivalterrein is de vipvillage. “Zoals elk jaar zijn de vipformules zeer gegeerd. Naast de twee vipdecks richten we ook een aparte vipvillage in waar we een summerbar-gevoel willen creëren.”

De organisatoren van het festival zijn niet blind voor de trends binnen de dancewereld. Daarom introduceren ze dit jaar de ENCORE Village. “Dat is een afgebakende zone op het festivalterrein met twee podia, waar uitsluitend deep house en pure techno gespeeld zal worden. Bovendien hebben we bewust enkel voor Belgische artiesten gekozen, met Joyhauser als absolute topper”, zegt Frederik Balcaen.

Cash for trash

Tijdens deze achtste editie zullen er geen plastic jetons meer verkocht worden. Elke festivalganger krijgt een polsbandje waarop je geld kan laden, om nadien cashless te betalen. “Zo willen we groeien naar een duurzaam festival”, zegt Vanryckeghem. “Er komen ook een resem zonnepanelen als ondersteuning voor het normale stroomverbruik.”

Om het aantal bekers op de grond te beperken, voert de organisatie ‘cash for trash’ in. “Bij twintig ingezamelde bekers ontvang je een consumptie. Op die manier halen we plastic bekers van de grond, zodat we ze kunnen recycleren als PMD-afval. Want alles wat op de grond blijft liggen, wordt helaas als restafval afgevoerd.”

Verkeersmaatregelen

Op de festivaldagen zal de Oosterlaan, tussen de Zultseweg en de Wijmeriestraat, afgesloten worden voor alle verkeer. Dat geldt vanaf vrijdag om 14 uur tot zondagochtend om 7 uur. Nieuw dit jaar is dat het kruispunt van de Ring met de Stationstraat en Vijfseweg ook volledig verkeersvrij wordt, telkens van 20 tot 7 uur de ochtend nadien. Auto’s worden ook geweerd. “Met extra grote fietsstallingen, nachttreinen en nachtbussen zijn er mogelijkheden genoeg om de auto thuis te laten”, verduidelijkt Balcaen.

Het stadsbestuur heeft de samenwerkingsovereenkomst met de organisatoren recent vernieuwd. “De uitstraling van Hype’O Dream is goed voor onze city marketing en de profilering van stad Waregem”, vertelt cultuurschepen Pietro Iacopucci (CD&V). “Wij bieden naast logistieke ondersteuning ook enkele vergunningen aan. Bovendien willen we, na goedkeuring door de gemeenteraad, de jaarlijkse toelage verhogen naar 25.000 euro.”