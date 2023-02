Huiskamerfestival Chambres d’O: van woonzorgcentrum tot schoolvoorstellingen

Chambres d’O trekt komend weekend naar het Westerkwartier en brengt voorstellingen en optredens op 40 locaties. Het huiskamerfestival strijkt neer in knusse huiskamers in de brede zin van het woord. Zo is het publiek welkom in woonzorgcentrum Alphonse Lacourt en lagere school Westdiep.

“We trekken met Chambres d’O traditioneel naar Oostendse huiskamers, maar het gaat daarbij om meer dan de klassieke huiskamers. Zo is de cafetaria van een woonzorgcentrum ook de huiskamer voor de mensen die er wonen”, licht Liv Laveyne van De Grote Post toe. 5 kilo Pascal, een voorstelling van Bronks & Springragfestival is komend weekend te zien in woonzorgcentrum Alphonse Lacourt. Het publiek wordt uitgenodigd in de cafetaria, maar ook de bewoners en hun familie krijgen de kans om de voorstelling te bekijken.

“Vroeger werd er van een rusthuis gesproken, maar niet enkel de naam werd veranderd naar woonzorgcentra, er is ook veel meer aandacht voor het woonaspect”, licht schepen Natacha Waldmann (Groen) toe. “We werken daarom aan welbevinden van bewoners. Zo proberen we ook meer cultuur binnen te trekken in het woonzorgcentrum.” Omdat de voorstellingen van Chambres d’O doorgaans snel uitverkocht zijn, krijgen bewoners en hun netwerk de kans om de voorstelling al zaterdag te bekijken. Daarnaast zijn er die dag ook nog voorstellingen voor het grote publiek.

De samenwerking met de Oostendse cultuurpartners is ontstaan tijdens de coronaperiode. “Tijdens corona hebben we al de handen in elkaar geslagen met de Oostendse cultuurcentra. Dat was eerst op afstand en dan waren er voorstellingen buiten. Dat was heel erg leuk en we hebben gezien dat de bewoners daar echt van opleven. Dat heeft de kiem gelegd om daar nog verder in te gaan. Er zijn wel al regelmatig optredens. Begin dit jaar is ook Astrid Stockman langsgeweest met Stokman & Vos in de Boarebreker. We merken dat mensen die bijvoorbeeld dementie hebben echt opleven door dergelijke activiteiten. Dat heeft emotioneel een impact. Dit is iets nieuws met theater en we zullen zien of het aanslaat”, zegt Waldmann.

Zorghotel

Met Bougement Presents worden bewoners van Zorghotel Wellington dan weer gekoppeld aan een choreograaf. Er vond een één-op-één-gesprek plaats tussen de danser en de bewoner. Die dacht terug aan een periode in zijn of haar leven waarbij muziek een belangrijke rol speelde. Die muziek wordt gegeven aan de danser en die maakt een choreografie op basis van het verhaal. Voor het eerst doen we dat in een woonzorgcentrum. Eén mevrouw heeft dementie en speelde vroeger piano. Iemand anders keert terug naar haar kindertijd met Franse Chansons”, vertelt Merel Vercoutere van KAAP.

De bewoners van wzc Lacourt, met schepen Natacha Waldmann, Nele Vandewiele ,directeur ouderenzorg en dagelijks verantwoordelijke Natalie Vanhaecke, kijken alvast uit naar de voorstellingen. © PETER MAENHOUDT

Naast de ouderen wordt er ook gezorgd dat kinderen bij Chambres d’O betrokken worden. Er staan niet enkel familievoorstellingen op het programma. Het festival strijkt ook neer in de lagere school Westdiep. Directeur Ignaas Depotter werkt maar wat graag mee aan het festival. “Hans Dewitte van Klein Verhaal had gevraagd of we wilden meewerken als één van de locaties. Omdat we een brede school zijn, was het zeker geen probleem om de school hiervoor open te zetten. Zaterdag is er een voorstelling en op zondag om 11 uur wordt er gratis een film vertoond voor kinderen vanaf 3 jaar. Het is een grappige film. We hebben folders meegegeven met de jongste leerlingen. We vinden het leuk dat de kinderen en gezinnen alle cultuurvormen leren kennen. We zijn bijvoorbeeld ook bezig met het Ensorjaar. We willen hier ook graag op inpikken”, vertelt de directeur.

Nieuwe filmclub

De film op zondag wordt gepresenteerd in samenwerking met Kino.666. Dit is een gloednieuwe filmclub die in de schoot van circulaire hub O.666 (Oosteroever) ontstaan is. De missie van Kino.666 bestaat erin om mensen samen te brengen, kwalitatieve films te tonen en er nadien over te praten. Het filmaanbod is laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar. Als bezoeker kun je een ticket doneren aan wie het minder breed heeft. Daarnaast wil Kino.666 zich inzetten om de betere kinderfilm naar Oostende te halen. Voor de jongste bezoekers van Chambres d`O geven ze daar alvast een voorsmaakje van.

Van ‘5 kilo Pascal’ tot ‘Dunderklumpen’ In WZC A. Lacourt kan je komend weekend nog gaan kijken naar ‘5 kilo Pascal’ (6+) van Bronks & Springragfestival over de broers Manu en Wim. De ene is overgevoelig, de andere is doof. De ene verzamelt, de andere drumt. De ene probeert uit alle macht niets te horen, de andere probeert uit alle macht iets te horen. Na een uit de hand gelopen ruzie vlucht Wim weg. Iedereen maakt zich zorgen. Waagt Manu de stap naar buiten en trotseert hij er alle geluiden? Of loopt de queeste die hem naar zijn broer moet leiden fataal af.Er zijn nog tickets voor de voorstelling om 14 en 17 uur. Een ticket kost 5 euro. De voorstelling duurt 50 minuten. In Westdiep is er zaterdag om 17 uur ook nog ‘Lenny’. Een nieuwe tekst van de hand van Jan Sobrie in een compositie van Anneleen Boehme. Over de donkere, absurde en geestige gedachten van een jongen in de wervelwind genaamd zijn leven. Zondag presenteert Kino.666 ‘Dunderklumpen’ van Per Ahlin in Westdiep. De goedhartige Dunderklumpen voelt zich eenzaam en gaat op zoek naar nieuwe vrienden. Hij vindt de knuffels van de kinderen Camilla en Jens. Zonder aarzelen blaast Dunderklumpen ze leven in en samen gaan ze ervandoor. De muziek van Toots Thielemans is de perfecte ondersteuning bij het verhaal. De film duurt 83 minuten en is gratis. Afspraak om 11 uur in Prof. Mac Leodstraat 11. (LB) Alle info en tickets via / Alle info en tickets via / www.chambresdohuiskamerfestival.be

