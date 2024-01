Hubert Boeraeve opent zijn huis voor Chambres d’O:“Een optreden in onze living? Waarom niet?”

Onder de noemer Chambres d’O kan je op 3 en 4 februari in het origineel en intiem decor van liefst 40 huiskamers als het ware op een zakdoek genieten van tal van voorstellingen, gebracht door bekende artiesten en jong talent. Beeldend kunstenaar Hubert Boeraeve (70) en zijn echtgenote Karine openen hun huis met veel goesting voor een fijne brok theater. “Ik ben altijd bezig geweest met kunst”.

Hubert Boeraeve en Karine wonen in een mooi gerenoveerde woning in de Schaperijkreekstraat op de Konterdam, en laat in die wijk nu net het centraal punt liggen van de nieuwe editie van Chambres d’O. Bezoekers kunnen het weekend van 3 en 4 februari in 40 huiskamers in en rond de wijk genieten van bijna honderd voorstellingen: van theater en muziek tot literatuur en circus, zonder enkele heel fijne familievoorstellingen te vergeten. Chambres d’O is een organisatie van De Grote Post, KAAP, kleinVerhaal en Theater aan Zee, in samenwerking met de Kunstacademie en het Conservatorium aan Zee.

Hubert en Karine bieden voor de eerste keer, maar met veel enthousiasme, hun living aan en dat heeft zo zijn reden. “Nadat het Westerkwartier al eens aan de beurt was als centraal punt voor Chambres d’O, is dit nu onze wijk”, steekt Karine van wal. “Ik ben onder meer actief als vrijwilliger bij TAZ en bij het organiserende KAAP. Hubert en ik vinden het evenement top en dachten: waarom niet eens hier, zeker nu de Konterdam en ons ontmoetingscentrum De Schaperye het meetingpoint is? Wij vonden onze huiskamer bovendien geschikt voor een optreden. We hebben destijds ons terras vervangen door een uitbouw, wat meteen zorgde voor meer plaats in onze woning. In totaal kunnen we voor het event telkens zo’n 30 personen een plaats geven. Ons huis dateert overigens van 1902 en is meteen het oudste in onze straat”, aldus nog Karine.

Uitlaatklep

Op zaterdag 3 februari zijn Ilse Van Remoortele en Fien Portier te gast in de woning van Hubert en Karine, en dat met een fijn stukje verteltheater: Hoort gij de zee achter mijn hart? Twee vrouwen die op zoek gaan naar wat verlangen voor hen betekent en waarbij het wondermooie verhaal van De Kleine Zeemeermin van Hans Christian Andersen, een van de uitgangspunten vormt. De bezoekers zullen meteen ook kunnen kennismaken met de kunstminnende bewoners. Hubert Boeraeve is een beeldend kunstenaar, 70 jaar oud en 50 jaar actief als artiest.

“Kunst is voor mij in de eerste plaats een uitlaatklep voor mijn emoties én mijn creativiteit”, vertelt Hubert. “Ik werd op school nogal gepest en dat kon soms ontaarden in een vechtpartij. Het was Willy Labens, de latere schepen, die destijds in het vrij PMS werkte, die mij een stuk hout gaf en zei: werk daar je colère maar op uit. Daar ligt zonder twijfel de oorsprong van mijn passie voor kunst en beeldhouwen, en ik zal er Willy altijd dankbaar voor blijven. Wat weliswaar later ook een belangrijke rol heeft gespeeld, is mijn job bij een bedrijf dat beschermde gebouwen restaureerde. Het materiaal voor mijn werken kwam van afbraak. Daardoor waagde ik mij ook met succes aan het steenkappen. Ik heb overigens altijd graag getekend. Zo maak ik van iedere reis die we ondernemen, een getekend dagboek, want ik heb altijd mijn schetsboek bij. Naast dat tekenen schilder ik met enorm veel plezier aquarellen.”

Tentoonstellingen

Hubert is midden de jaren ‘90 begonnen met het exposeren van zijn werk. “Mijn eerste tentoonstelling vond plaats in de Carpe Diem op Stene, destijds uitgebaat door Serge Devriendt. Hij gaf me de kans om voor het eerste met mijn werk naar buiten te komen, wat toen op nogal wat bijval kon rekenen. Sindsdien stel ik regelmatig tentoon, niet in het minst op groepstentoonstellingen. Wat echter altijd op de eerste plaats komt, is de voldoening die ik krijg om een werk te maken, hoegenaamd niet de bekendheid die zoiets kan opleveren, noch wat het zou kunnen opbrengen, integendeel. Hoe mooi is het niet als je voor jezelf je creativiteit in kunst kunt omzetten”, besluit Hubert Boeraeve.

Alle info en het volledige programma op www.kaap.be/chambres-do.

A 04 oost boeraeve dv4