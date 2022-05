Houtsnijders stellen werk tentoon in Ieper

Naar aanleiding van Atelier in Beeld organiseren de cursisten van de opleiding houtsnijden van CVO Miras op zaterdag 14 mei een tentoonstelling in hun atelier in het VTI. Niet alleen tonen ze hun kunstwerken, ze geven ook uitleg en je kan ze ter plekke aan het werk zien.

Atelier in Beeld is hét grote open atelierweekend voor beeldend kunstenaars over heel Vlaanderen en Brussel, dat jaarlijks plaatsvindt in mei. In Ieper nemen maar liefst 19 kunstenaars deel aan Atelier in Beeld, 12 daarvan zijn de houtsnijders van CVO Miras. Zij stellen tentoon in hun werkplaats op de houtafdeling van het VTI in de Augustijnenstraat.

Een van de houtsnijders is de gepensioneerde Patrick Caesteker (65) uit de Kennedylaan. “Ik heb in het middelbaar een opleiding houtbewerking gevolgd in het VTI, maar ben uiteindelijk in de grafische vormgeving terechtgekomen”, vertelt Patrick. “Toch bleef ik altijd graag met hout werken. Doordat ik bij Roularta in een ploegenstelsel werkte, kon ik me nooit inschrijven voor workshops of cursussen, maar sinds mijn brugpensioen heb ik daar nu wel tijd voor.”

Kunstgericht

Al sinds 2016 is Patrick cursist in de opleiding houtsnijden van CVO Miras. “De opleiding duurt acht jaar, maar eigenlijk kan je je blijven inschrijven. Er zijn mensen die al tien jaar de opleiding volgen. Vroeger was de opleiding meer op meubelen gericht, maar tegenwoordig is het meer een kunstrichting”, vertelt Patrick. “Je kan je eigen weg gaan. Per leerjaar krijg je wel een aantal oefeningen die je moet maken, maar daarnaast krijg je de vrijheid om te maken wat je zelf wil.”

De houtsnijders zijn trots dat ze na twee jaar corona-ellende eindelijk eens hun werk kunnen tonen aan het publiek. Op zaterdag 14 mei stellen ze van 10 tot 18 uur hun atelier open. “Je ziet er van alles: beelden, reliëfs, modern, klassiek, abstract…. Het gaat alle richtingen uit”, vervolgt Patrick. “We geven ook uitleg en het is de bedoeling dat er gewerkt wordt gedurende de tentoonstelling.”

Olifant

Patrick zelf zal wellicht aan het werken zijn aan een beeldje van een olifant. “Al is het eerder een abstract beeldje. Of ik ook wel eens werken verkoop? Nee. Ik kreeg al vaak die vraag, maar kan er geen afscheid van nemen. Want je bent vaak toch enkele maanden bezig aan één stuk”, besluit Patrick.

Andere Ieperse kunstenaars die hun atelier openen tijdens Atelier in Beeld zijn Palieter Hillewaere (beeldhouwkunst), Xavier Pauwels (schilderkunst), Philip Demey (streetart), Jef Peeters (beeldhouwkunst), Inge Goossens (keramiek), Francine Vanlerberghe (juweelontwerp) en Trees Vanderhaeghe (textiel). De ateliers zijn gratis te bezoeken. Reserveren is niet nodig. Meer info op atelierinbeeld.be.