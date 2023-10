Houten lepels gaan weer publiek in tijdens Fête des louches in Komen-Waasten

Het bekende fête des louches werd voor het eerst in 1884 georganiseerd en ook in 2023 stond het opnieuw in heel wat agenda’s. In dit feest spelen houten lepels een cruciale rol, in het verenigen van zowel Komen-Waasten als het Franse Comines.

De festiviteiten trokken zich op gang tijdens de optocht, waarvoor duizenden mensen zich langs het parcours hadden opgesteld. Hoewel verschillende praalwagens de geschiedenis van beide gemeenten mochten uitbeelden, was het vooral de laatste wagen die het meest de aandacht trok. Leden van het organiserend comité hadden er zich op verzameld en gooiden houten lepels het volk in.

Op de Grote Markt van het Franse Comines was het dan weer verzamelen geblazen voor de traditionele lepelworp, waar de houten exemplaren vanop het balkon van het gemeentehuis naar beneden werden geworpen.