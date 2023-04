Hot Marijke dit jaar opnieuw van de partij op Kamping Kitsch

De podia voor Kamping Kitsch zijn gekend en enkele nieuwigheden werden wereldkundig gemaakt. Editie 2023 zal echter ook enkele gevestigde waarden opnieuw naar Kortrijk brengen en niemand minder dan Hot Marijke zal er haar grote terugkeer vieren.

In Vlaanderen heb je twee soorten mensen: zij die Hot Marijke kennen en zij die erover liegen. De beroemdste sekswerkster van het land, die overigens niet op haar mond is gevallen, groeide de afgelopen jaren uit tot een vaste waarde binnen de rangen van Kamping Kitsch.

“In 2019 was ik er nog bij en natuurlijk was 2020 een no-go wegens de coronacrisis”, klinkt het bij de erotische artieste. “In 2021 was ik er dan opnieuw in Kortrijk waar ik het podium ‘In bed met Hot Marijke’ draaiende hield. 2022 moest ik een jaartje overslaan maar kijk, een drietal weken geleden kreeg ik een telefoontje van de organisatie en natuurlijk stemde ik meteen toe.”

Marijke zal dus voor de Woke-editie van Kamping Kitsch opnieuw het bed delen met de fans, al blijft ze nog mysterieus over wat er allemaal staat te gebeuren. “Wie er in 2021 was, kon met mij in alle mogelijke standjes op de foto en dat zal dit jaar ook wel zo zijn”, grapt ze. “Alleen zijn we nu nog aan het uitdokteren hoe we er iets nieuws aan kunnen toevoegen dus daar kan ik nog niet teveel over zeggen. Wat wel al zeker is, is dat ik uiterst gemotiveerd ben dus het zal er opnieuw een dolle boel worden in Kortrijk.”