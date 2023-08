Hopmuseum gooit opnieuw de deuren open

Op zondag 3 september is het opnieuw opendeurdag in het Hopmuseum in Poperinge tijdens museumzondag.

“Tijdens deze museumzondag zijn er doorlopend volksspelen en zoektochten voor kleuters, kinderen en tieners”, zegt Caroline Bequoye van het Hopmuseum.

“Daarnaast is er ook een gezellig terras en een rondleiding met gids om 11 uur. De plokeege vertelt om 14.30 uur. Verkleed als plukster weet Ingeborg iedereen te boeien met haar verhaal. Er zijn ook huifkartochten om 13 uur, 14.30 uur en 16 uur.”

Je betaalt hiervoor 5 euro en gebeurt op reservatie.

Hoppepluk

“Volgende week start de hoppepluk in Poperinge, alle reden om nog eens langs de hoppevelden te rijden in een huifkar. De plant is volgroeid, ruikt heerlijk en is klaar om geplukt te worden. Een gids vergezelt je en vertelt boeiend over de hop, het boerenleven en de pluk.”