Hoogmis voor oldtimers tijdens Prewar Days

Oldtimerliefhebbers kunnen tijdens de Prewar Days hun hart ophalen. Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 december toveren de organisatoren Kortrijk Xpo om tot een vooroorlogs auto- en motorsalon.

“Tijdens Prewar Days ontdek je de pronkstukken uit de vooroologse periode, die vandaag nog steeds geschiedenis schrijven”, vertelt organisator Michael Bossaert uit de Poperingestraat in Woesten. Door het succes van de eerste editie in 2019 is Prewar Days dit jaar dubbel zo groot.

“Omdat we door ons vooroorlogs oldtimeraanbod uniek zijn in Europa, komen we tegemoet aan de grote vraag van zowel exposant als bezoeker uit binnen- en buitenland”, vult zijn broer Lawrence aan.

Zeldzaam aanbod

Prewar Days is geen oldtimerbeurs zoals we ze gewoon zijn. Bezoekers kunnen er auto’s en motoren ontdekken die tot 130 jaar oud zijn en tentoongesteld worden door standhouders van over heel Europa. Bovendien vind je er de grootste luxemerken uit de periode van voor 1940. Denk daarbij aan onder andere Rolls Royce, Mercedes en Minerva. Maar ook de eerste modellen van autogiganten, Ford, Citroën, Peugeot en Chevrolet zijn er vertegenwoordigd. Zij droegen bij aan de industrialisatie en popularisatie van de auto. Oldtimerfanaten die meer geïnteresseerd zijn in de autosport, zullen er ook raceauto’s terugvinden van onder meer Aston-Martin, Bugatti en Bentley.

Het zeldzaam aanbod van de oldtimerbeurs geldt niet alleen voor wagens, maar is ook van toepassing voor vooroorlogse motoren en driewielers. Het brede scala varieert van Harley Davidson en Indian Racer tot Bollé. Tenslotte pakt de organisatie uit met een bijzondere expositie van de collectie Mahy: de auto’s die je eerder dit jaar in het Wintercircus in Gent kon bezichtigen.

Info en tickets

Wie graag een bezoek brengt aan Prewar Days, koopt zijn ticket best op voorhand. Dat kost je 15 euro. Als je je toegangsticket online bestelt, krijg je met een kortingscode (PWD22K) 2 euro korting op de toegangsprijs. Daarnaast hebben bezoekers recht op een gratis Tripel Sint-Bernardus en een bezoek aan Oldtimermuseum Bossaert aan een verminderde prijs.

(AHP/foto RVL)