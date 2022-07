Hoofdact Dreve Feesten in Ardooie moet op laatste moment afzeggen

De organisatoren hebben alles uit de kast moeten halen om de openingsavond van de driedaagse Dreve Feesten niet in mineur te laten opstarten. Een van de hoofdacts moest afzeggen wegens ziekte. Gelukkig werd er een vervanger gevonden.

Miss Zarina, de leading Lady van de Gentse travestietengroep, is al vele jaren een succesverhaal op de feesten in de Groene Dreve. Maar vrijdagnamiddag werd ze in allerijl opgenomen op spoed.

Koolskampnaar Nico Debuck werd opgeroepen om de Miss, te vervangen. Weliswaar in een andere hoedanigheid. Vanaf vandaag rekent organisator Johan op “een normaal verloop van dit feest” dat een hommage is aan zijn overleden vriend en partner.

Parade

Op zaterdag, 16 juli is er een vedetten parade die begint om 18.00 uur. “Sabine is ongetwijfeld opkomend Vlaams talent. Door vriendenrelaties kent ze Ardooie en ze weet wat wij van haar mogen verwachten. Nico Debuck uit Koolskamp is hier niet aan zijn debuut toe. Verder staan ook Lisa Leman en Kurt Loorenz op de affiche”.

Zondag is een dag in drie schuifjes. “We starten er mee om 11.00 uur met een aperitiefconcert. Het wordt genieten met de Genieters. Wie er vooraf eentje bestelt kan kip aan het spit eten voor 15 euro. In de namiddag zijn de kinderen baas in de Groene Dreve. Ons springkasteel is hier een vaste attractie maar er komt een clown, een ballonnenman en er is grime. De speelcaravan zal voor boeiende kindermomenten zorgen”.

Johan en zijn team zetten een punt achter de Dreve feesten op zondagavond. Lisa Leman en Nico Debuck brengen er een biss-nummer. Je kunt verder kennis maken met Michael Angelo en Angelo Martinez.