Honderdjarige Gezinsbond stelt najaarskalender voor

De Gezinsbond van Gistel presenteert de gevarieerde najaarskalender met een resem interessante activiteiten. Als eerste op het programma: het wereldkampioenschap loopfietsen voor peuters en kleuters.

De gezinsbond in Gistel kwam er twee jaar na de oprichting van de Bond van Kroostrijke Gezinnen dat overheidssteun wilde voor kroostrijke gezinnen. Met succes, want kort erna werd het bekende kindergeld ingevoerd. In Gistel werd dokter Jules D’Hondt voorzitter en talrijke evenementen werden in het leven geroepen. Ook nu nog puilt de kalender uit van de activiteiten zoals tweedehandsbeurzen, quizzen, busreizen en filmvertoningen.

Kleuters en peuters

“We zijn misschien al een eeuw oud, maar organiseren nog altijd heel wat leuke en vernieuwende evenementen”, opent voorzitter Johan Vanbelleghem. “Zo organiseren we op zaterdag 24 september vanaf 14 uur het wereldkampioenschap loopfietsen in het Stadspark rond de kerk van Gistel. Peuters en kleuters beleven op een speelse manier de koers in een gezinsvriendelijke fietsactiviteit. Het is de eerste keer dat we dit organiseren en we krijgen de steun van Sport Vlaanderen. Alle deelnemertjes krijgen een medaille. De oudere kleuters tot 7 jaar kunnen kennismaken met ons mountainbikeparcours. Je betaalt 5 euro per gezin als lid van de Gezinsbond en 8 euro als niet-lid.” Bij het wereldkampioenschap krijgt de Gezinsbond flink wat hulp van de Fietsbieb uit de Stampaerthoekweg in Gistel. Met hun werking lenen ze tegen een schappelijke prijs kinderfietsjes uit aan ouders. Ook voor dit kampioenschap geven zij enkele loopfietsjes in bruikleen.

Inschrijven kan je door een mailtje te sturen naar gezinsbondgistel8470@gmail.com of contact op te nemen met Katrien Traen, Zevekoteheirweg 90 in Gistel.

Jommeke-puzzel

Er staat nog meer op de planning. “Op vrijdag 7 oktober om 20 uur kan je deelnemen aan ons Puzzelkampioenschap in zaal Zomerloos. Vorm een ploeg van maximaal vier personen om de unieke Jommeke-puzzel van 500 stuks om ter snelst te leggen. Gezinnen, grootouders met kinderen, vriendengroepen: iedereen is welkom. We hebben dertig puzzelsets ter beschikking en op vandaag tellen we al zo’n zeventien inschrijvingen”, vertelt Johan. “Inschrijven kan door een mail te sturen naar gezinsbondgistel@telenet.be of te telefoneren 059/27.72.80. Je betaalt 15 euro per ploeg voor deelname, de puzzel mag je behouden. Op zaterdag 8 oktober van 13 tot 16.30 uur is er in Zomerloos onze bekende tweedehandsbeurs voor verkoop van baby-uitzet, kinderkledij, en speelgoed. Het evenement is gratis en je kan een lekkere pannenkoek eten in onze cafetaria. Maak er een uitstapje van”, gaat de voorzitter enthousiast verder.

Maatschappelijke rol

“Kijk, ons bestuur van 25 koppen sterk wil er een mooi najaar van maken. De Gezinsbond speelt nog altijd een belangrijke rol in de samenleving. In Vlaanderen zijn er bijvoorbeeld 150.000 leden, in Gistel en Snaaskerke tellen we er 450. Zevekote en Moere hebben ook elk een honderdtal leden,” besluit Johan.

Meer info: gistel.gezinsbond.be