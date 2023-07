Honderden mensen genieten van de sfeer en de muziek tijdens eerste Zomermarkt in Kortrijk

Donderdag vond de eerste van vier Zomermarkten plaats. Het Jozef Vandaleplein en het Sint-Maartenskerkhof zijn het decor voor deze Kortrijkse traditie. Enkele honderden mensen, jong en oud, genoten van de sfeer en de muziek.

Naast de muziek en het aanbod van de plaatselijke horecazaken staan er een twintigtal handelaars waar je een heerlijke wijn, een verrassende cocktail of een frisse pint kan bestellen. Maar ook aan hapjes geen gebrek.

Het is eens iets anders dan op ons terrasje thuis

De vrienden Anneleen en Geoffrey en Lisa en Pieter tekenden present. “Alle vier zijn we begin juli met vakantie en dit is onze vaste eerste afspraak met de zomer. We zetten die al enkele jaren in op het eerste zomermarktje”, aldus Anneleen. “De sfeer zit hier altijd goed wat muziek betreft: soms om rustig te luisteren, soms ook dansbaar en dus dansen we ook”, vult Geoffrey aan. “Wij maken hier tijd voor een babbeltje. De opdracht is niet over het werk praten, wel over onze vakantieplannen. We doen dit met een hapje en een drankje”, vertelt Lisa. “Dit keer houden we het in eigen streek met wat fietstochten en amusement en een verblijf op een camping”, weet Pieter.

Ook Germain en Marie-Louise waren aanwezig. “We wonen hier pal om de hoek op de Grote Markt. We komen genieten van de muziek, een hapje en een drankje. Het is eens iets anders dan op ons terrasje thuis”, zegt Germain. “Eens tussen het jonge volk zitten doet deugd, maar ze zijn wel bezig met andere dingen dan wij. Ik merk hier wel veel smartphones op”, lacht Marie-Louise.

Op donderdag 13 juli volgt de tweede Zomermarkt. Na Kortrijk Congé zijn er nog twee Zomermarkten op donderdagen 17 en 24 augustus.