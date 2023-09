Honderden deelnemers wagen zich aan apart kampioenschap in Marke: “Met savatten schieten? Het is een kunst”

Afgelopen weekend daagden honderden deelnemers op voor het Belgisch kampioenschap savatteschieten in Marke. De veertiende editie van dit ware cult evenement stond garant voor schaterlachen, hilarische outfits en een recordaantal opa pantoffels in de dakgoten.

“Met savatten schieten? Dat is een kunst meneer!” Met lovende woorden werd zondag om klokslag 11 uur het startsignaal gegeven voor wat zonder meer het meest aparte kampioenschap van de streek moet zijn. Wat ooit begon als een poging om tegen een voetbal te stampen, na het drinken van een aantal pinten, groeide uit tot een Belgisch titelkamp voorzien van alle toeters en bellen.

Zowel individueel als in team

“Het is een competitie die open staat voor zowel individuele spelers als teams maar vooral bij de teams wordt het spel erg serieus gespeeld”, lacht organisator Stijn Dusselier. “Sommigen bereiden zich weken tot zelfs maandenlang voor en maken, net zoals topsporters, zelfs video’s waarin ze de draak met de tegenstanders steken. Heel wat teams die deelnemen zijn dan ook een samenstelling van buren die zo hun straat vertegenwoordigen.”

Het waren woorden die weinig tijd nodig hadden om duidelijk te worden want team Iprit Skoavers had zelfs een vaandel en een doedelzakspeler mee. Hun intrede in de arena kreeg meteen een superbowl gehalte, tot groot jolijt van de aanwezigen.

Leuke sfeer

Onder luid gejuich van de toeschouwers, afgewisseld door lachbuien die hun gelijke niet kenden, probeerden de honderden deelnemers hun pantoffels dan ook zo ver mogelijk te schieten. Met een lintmeter in de hand hield de organisatie alle prestaties minutieus bij, want in de strijd om de Belgische titel telt iedere centimeter.

Die titel ging bij de mannen naar Ward Honoré, bij de dames was de titel dan weer voor Isabel Boons en ook de kinderen kregen met Fons Vermeire hun eigen kampioen. Bij de teams was het dan weer Team COD die het goud mee naar huis nam.

De meest aparte rol van de dag was voorbestemd voor de ‘savatteraper’. In een hijskraan, uitgerust met twee visnetten, mocht de man de pantoffels van alle daken rapen.