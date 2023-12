Honderd weesgedichten zijn op zoek naar een adoptieraam in Brugge

Naar aanleiding van de Poëzieweek 2024, die loopt van Gedichtendag 25 januari 2024 tot 1 februari 2024, gaan honderd ‘weesgedichten’ op zoek naar een adoptieraam in Brugge.

“Net zoals de voorbije twee jaar kunnen mensen die in de Brugse binnenstad wonen en op de benedenverdieping een raam hebben dat uitgeeft op de straat via weesgedichten.be een gedicht ‘adopteren’. Op die website staan 100 gedichten, je kiest er eentje uit en dan komt iemand dat gedicht kort voor de Poëzieweek met een afwasbare stift op jouw raam schrijven”, legt de Brugse cultuurschepen Nico Blontrock uit.

Zichtbaar

Deelnemen aan de actie is volledig gratis. De bedoeling is om poëzie zichtbaar te maken in het straatbeeld. De gedichten blijven minstens tijdens de Poëzieweek (25 januari – 1 februari) op de ramen staan. Wie wil, kan alle gedichten op de ramen gaan lezen tijdens een wandeling in de binnenstad.

Vanaf gedichtendag kun je het plannetje met de route afhalen in de bibliotheek. Gedichten adopteren kan vanaf woensdag 13 december (en tot zaterdag 13 januari). Maar je kan vooraf al een kijkje gaan nemen op de site en er al eentje uitkiezen. Wacht niet te lang, want de actie is best wel populair en de keuze is beperkt tot 100.

Poëzieroute

“Er komt tegelijkertijd ook een (korte) poëzieroute in Dudzele met gedichten die geschreven werden door inwoners van Dudzele. De oproep werd gelanceerd vanuit Bibliotheek De Schorre en werd enthousiast onthaald. De gedichten worden door de KSA van Dudzele op de ramen van de deelnemende bibliotheekleners en lokale handelaars geschreven. Naast de route in de binnenstad komt er dus ook nog een kortere route met een lokale toets in Dudzele”, aldus Nico Blontrock.

De actie #Weesgedichten werd in 2021 voor het eerst georganiseerd in Aalst en kreeg de daaropvolgende jaren navolging in verschillende bibliotheken. In 2023 waren dat maar liefst 94 bibliotheken. In 2024 steekt het project zelfs de grens over en nemen ook bibliotheken in Nederland deel. Ook Brugge is opnieuw van de partij.

Info : www.brugge.bibliotheek.be/weesgedichten2024