Honden en baasjes beleven plezier op Hondenfestival aan Zee

Het Hondenfestival aan Zee is ideale gelegenheid om samen met je viervoeter naar het strand van Westende te trekken. Ontdek ook nog op zondag 1 mei enkele nieuwigheden op de markt voor honden.

“Het begon allemaal met Tudor”, vertelt inrichter Nicolas Compernolle (33). “Ik had hem meegenomen naar een festival en plaatste voor de grap een zonnebril op zijn snuit. Al meteen werd hij de lieveling van het publiek. De mensen begonnen contact te leggen met hem, ze namen een foto en begonnen uitgebreid met hem te praten.”

“Je zag dat de mensen blij waren met zijn aanwezigheid, het maakte hen blij en ook mijn labrador genoot blijkbaar van de aandacht. Zo is bij mij het idee ontstaan om een festival te organiseren waar naast muziek en mensen de hond centraal staat.”

Sint-Laureinsstrand

“We hebben met een aantal vrienden ons eerste hondenfestival georganiseerd in Knokke, maar nu hebben we onze stek gevonden hier in Westende. Het is hier een toffe plek en doordat we het Sint-Laureinsstrand mogen gebruiken om de honden de vrije loop te laten is dit de ideale plaats”, gaat Nicolas verder.

“Je mag gerust vermelden dat we de medewerking van Middelkerke enorm waarderen. Iedereen is zeer behulpzaam en helpt mee denken hoe we alles best kunnen op pootjes zetten. Ik hou van de stijl van burgemeester Jean-Marie Dedecker en dank Rosalie Verlinde van de toeristische dienst voor het vele geleverde werk.”

Honden brengen mensen bij elkaar

De honden genieten ervan, maar ze brengen ook de mensen dichter bij elkaar. “Het is eigenlijk best raar, als wij iemand tegenkomen die we niet kennen, gaan we toch ook niet opgewonden naar hen toe om vragen te stellen en aan ze te zitten. We gaan niet meteen met onze handen over hun oren of over hun borstkas wrijven. Dat zou wat worden! Maar bij een hond kan je dit doen en zo ontstaat een gesprek met het baasje”, zegt medeorganisator Jochen Wittewrongel (48).

Het was een gezellige sfeer gisteren op de Zeedijk in Westende. De mensen zaten in een strandzetel met een hapje en een drankje en genoten zichtbaar van hun spelende honden.

Hondenspeeltuin

Een baasje had zijn twee Jack Russels meegebracht, Pernod en Ricard. We zagen Perod zijn linkerpoot opheffen om ermee aan te geven dat dit zijn gebied is. Maar hierbij vergiste de slimmerik zich enorm, want er liepen wel vijftig honden rond op het speelplein en het was zeker niet saai voor hen.

De organisatoren hadden de hondenspeeltuin voorzien van paaltjes om te slalommen, er lag een grote band waardoor ze konden springen en de honden konden door een duiker rennen en over een houten brug lopen. Uitdaging genoeg dus !

Naast een paar grote commerciële standen staan er ook veel kleine standhouders die hun koopwaar zelf hebben ontworpen.

(PG)