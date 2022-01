Hof Der Prinsen Knokke-Heist geeft wagenbouwers carnaval een financieel duwtje

Door de slechte coronacijfers zal carnaval ook dit jaar in mineur gevierd worden, ook in Knokke-Heist. Vzw Hof Der Prinsen wil de wagenbouwers daarom financiële steun geven.

“We hebben met het Hof Der Prinsen altijd blijven hopen dat de cijfers in de goede richting zouden gaan”, zegt voorzitter Prins Gevi. “Jammer genoeg werden de dromen van de duizenden carnavalisten niet verhoord. Vele carnavalsgroepen zagen de afgelopen weken hun carnavalsbals in het water vallen terwijl de facturen van de kostuums en bouwmaterialen voor de praalwagens bleven binnen komen. Door het wegvallen van ons kapittel, het kindercarnaval en het carnaval zelf hebben we nu wat financiële ruimte die we aan de wagenbouwers willen geven. De carnavalswagens die zich hadden ingeschreven voor de stoet krijgen een duwtje om verder te blijven doen en er in 2023 een extra lap op te geven.”

Grootste evenement

Via de website www.carnavalheist.be kunnen de wagenbouwers/carnavalgroepen hun gegevens nalaten waarna het Hof Der Prinsen een bedrag zal overmaken op de rekening van de vzw of vereniging. “We roepen ook de gemeente Knokke-Heist op om hetzelfde te doen. De toekomst van ons cultureel erfgoed is belangrijk. Carnaval is nog altijd het grootste event van Knokke-Heist.”