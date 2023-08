Hoezo modder? In een rolwagen vindt Danny al 30 jaar z’n weg in Dranouter: “Dankzij mijn vrienden en de organisatoren”

Dat het goed was, Dranouter 2023. Ondanks slechte weersvoorspellingen, wat regen en modder kwam een opmerkelijk aantal festivalgangers naar deze uithoek van het land. Ook rolwagengebruiker Danny Debaere (52) uit Kortrijk, al bijna 30 jaar lang.

“Ik zit sinds mijn vijftiende in een rolwagen”, vertelt Danny, die plots te maken kreeg met verlamming door het Guillain-Barré syndroom. “Eén op de zoveel krijgt dat. Ik had beter de Lotto gewonnen… maar gow kom, we aanvaarden het ook, hé.”

Het weerhoudt Danny er niet van om met volle teugen van het leven te genieten. “Samen met mijn West-Vlaams gezelschap van vrienden kom ik al bijna dertig jaar naar Festival Dranouter”, aldus Danny. “Op voorhand doen we een barbecue om alles voor te bereiden, want het is een hele organisatie. Dit jaar is het een beetje glibberig, maar mijn rolwagen kan dat aan. Desnoods duwen mijn vrienden.”

Elektrisch bed

“Mits een drankje”, grapt een van hen. De groep looft ook de festivalorganisatoren. “Van hen krijgen we op voorhand een aantal planken, die ook in de biertent liggen, om mijn tent op te zetten op een aparte Plus Camping voor personen met een beperking”, vervolgt Danny. “Ik vraag een elektrisch bed aan, zodat ik ’s nachts comfortabel lig, en maak gebruik van een tillift om transfers te doen van mijn rolwagen naar bed, en omgekeerd. Dit is een zeer toegankelijk festival, een aanrader voor mensen met een beperking die zich hier heel welkom zullen voelen. Wij genieten volop van het leuke gezelschap, de fijne muziek en een goed pintje.”

Ter plaatse krijgen Danny en andere mensen met een beperking ook steun van Inter, het Vlaamse expertisecentrum rond toegankelijkheid. “En Dranouter legt speciale verharding aan, waardoor het een beetje te doen is in zo’n weer.”

Bezoekersrecord

Voor deze editie legde het festival extra paden aan, strooide boomschors waar nodig en bood een extra gratis parking aan op een afgezet stuk straat.

Ondanks de minder goede weersvoorspellingen sneuvelde vrijdag al een record op de 49ste festivaleditie: nooit eerder waren er die dag 15.500 festivalgangers. Zaterdag, traditioneel de populairste festivaldag, verkocht uit met 16.000 mensen.

“Echt tof om te zien dat de mensen het wisselvallige weer niet aan hun hart laten komen, maar gewoon samen een onvergetelijk weekend willen beleven”, besluit festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck. (TP)