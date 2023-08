Hoevefeesten vol muziek, wandel- en fietsplezier

De traditie houdt al ruim 42 jaar stand. Na een coronapauze is de Landelijke Raad opnieuw klaar voor een weekend vol muziek, sfeer en wandel- en fietsplezier. Johan Vandenbroecke, voorzitter van de Landelijke Gilde, vertelt wat de bezoekers mogen verwachten.

“De Landelijke Raad is een samenwerking tussen de KLJ, Ferm en de Landelijke Gilde. We tellen 18 bestuursleden. Elk jaar organiseren we twee activiteiten. In februari is er Lichtmis met daarna het lichtmisfeest. In augustus organiseren we tweejaarlijks de Hoevefeesten. Het andere jaar staan we in voor het zondagontbijt in het centrum van Aarsele tijdens de Dorpsfeesten”, vertelt Johan.

Dit jaar staat de 21ste editie van de Hoevefeesten op de agenda, van vrijdagavond 18 augustus tot zondag 20 augustus. “We starten de vrijdag om 19 uur met onze gratis zomerhoevebar. Gezellig samenzijn bij een hapje en een drankje, daar draait het om. Coverband Royalty Busters zorgt voor de muzikale omkadering. Zowel jong en oud kunnen deze avond altijd smaken”, gaat Johan verder. “Op zaterdagavond kunnen de liefhebbers vanaf 19 uur een kaartje komen leggen. De inleg bedraagt 10 euro per tafel en de deelnemers gaan naar huis met hoeveproducten uit de streek. Op zondag staat de culinaire hoevesneukeltoer op het programma. De wandellus bedraagt 6,5 km, de fietstocht 33 km. Deelnemers kunnen starten tussen 11.30 en 13 uur. Er zijn vijf stops voorzien: van aperitief tot desserts. Waar we zoal stoppen om te smullen, houden we graag als verrassing”, glimlacht Johan. “Vorige keer mochten we ruim 700 deelnemers verwennen. Hopelijk is de zon van de partij. We vragen wel om vooraf in te schrijven, want we maken alle gerechten vers klaar.”

De hoevefeesten vinden elke editie plaats op een ander landbouwbedrijf. “Het is een mooie traditie die het sociaal weefsel in onze plattelandsgemeente bevordert en de kwaliteit van onze streekproducten in de kijker zet”, besluit Johan. (LV)

Hoevefeesten van 18 tot 20 augustus. Inschrijven kan bij alle bestuursleden van KLJ, Ferm en de Landelijke Gilde of bij voorzitter Luc Vanryckegem op 0475 64 44 56. Sneukeltoer: 28 euro voor volwassenen en 14 voor kinderen tussen 6 en 12. Alle activiteiten vinden plaats op de hoeve van David en Inge in de Keibosstraat 3.