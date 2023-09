Hittegolf tijdens de Tinekesfeesten deert feestgemeente Heule niet!

De verkiezingsavond van de Tinekesfeesten, oftewel Tinekesfêtes, zoals ze dit jaar genoemd worden, was opnieuw een schot in de roos. Zelfs het warme weer kon het feest niet vergallen.

De Tinekesfêtes hebben hun naam niet gestolen. Frankrijk ligt een weekend lang in Heule. Je hoeft niet naar de Camargue of Ardèche te gaan als je in Heule kan genieten van het zuiders weer. Dat de zon overdrijft, is misschien wel waar, maar dat laat de feestgemeente niet aan hun hart komen.

Verkiezing

Tijdens de namiddagproeven gaven de kandidaten, omringd door hun supporters, het beste van zichzelf. Kinderland was in het Tinekesbos best ok. Een mooi, ruim aanbod. Vele kids kozen voor de verfrissende douche/attractie van de brandweer. Tijdens de verkiezingsavond overleefden de acht kandidaten de confrontatieproef met juryvoorzitter Bert Huysentruyt. Presentator Erik Burke, die al jaren de verkiezingen in goede banen leidt, was terug present en nam het publiek mee op sleeptouw.

De winter/apres ski proef was welkom. In deze proef konden de kandidaten pinten verdienen om zo hun supporters te verwennen. De schreeuwende stemmen van de supporters verstilden naar heesheid. Sommigen zijn al genoodzaakt te zwijgen. Kortom, het was terug een verkiezingsavond om ‘U’ tegen te zeggen.

Daarvoor een ‘grande chapeau’ aan de Tinekeswerkgroep. Na de verkiezingsavond zette men het feest in de grote tent verder met de Crooked Steps, Pussy Willow en Flavour Drop. Ook bij het Tinekesvat is het vollen bak met muziek en drank. Ambiance troef. Dansen in het zweet alsof het nog niet warm genoeg was. Enfin c’est bon, goed en olala… magnifique!