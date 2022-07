Hitte kan spelbreker zijn voor bloemenrijke start van festival Theater Aan Zee in Oostende

Theater Aan Zee wil zijn 25-jarig bestaan vieren door Oostende in de bloemetjes te zetten met ‘Zie je mij groeien?’ Daarvoor deelde TAZ bloemzaadzakjes van de blauwe zoete lupine, de Lupinus angustifolius, uit. Het bleek iets moeilijker dan verwacht om de bloemen te laten groeien, en de hitte van de afgelopen dagen doet de planten ook geen deugd, maar Oostendenaar Marcus Seidel hoopt dat er alsnog enkele uitkomen tegen de start van het festival.

Marcus is in het voorjaar van 2021 begonnen met het planten van planten rond de bomen in het Westerkwartier, waar hij woont.

“Ik had onder meer lupine geplant omdat dit stikstof opneemt met de bladeren en dit terug afgeeft via de wortelen. Ik heb dat rond een tiental bomen geplant, en dat had Marian van TAZ gezien, en zo ontstond het idee om ze op grotere schaal te kweken, aangezien het thema ‘Zie je mij groeien?’ is”, vertelt Marcus.

Zeshonderd

Het bleek niet zo gemakkelijk om de planten te kweken. “Door de warmte hebben ze een deuk gekregen, maar daarom heb ik een andere soort lupine gekozen, die kleiner is. We hopen dat ze nog zullen groeien. Ik heb er zelf zeshonderd gekweekt en die zijn op verschillende plaatsen geplant. Ik vrees wel dat ze zullen lijden onder de hitte. De groendienst zorgt voor extra water, maar het is echt wel heel heet.” De lupine werd geplant op heel wat plaatsen, zoals aan het bloemenhorloge, aan Dikke Mathille…

Voor TAZ was het een spontaan idee, en heel wat Oostendenaars sprongen mee op de kar, maar voor Marcus zijn planten doorheen het hele jaar een manier om zijn buurt extra leven te geven. “Ik heb van alles geplant en er was constant bloei. Ik wilde vooral de bomen helpen. De planten zorgen ervoor dat de boom beter kan groeien en dat de bodem kan herstellen.”

Marcus is al van kleins af gefascineerd door bloemen en planten. “Ik was meer met planten bezig dan met speelgoed. Ik ben er heel mijn leven mee bezig.”