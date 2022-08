Hitte geen probleem voor Ruislé Peirdekoers

Voor Ruiselede is de ‘Ruislé Peirdekoers Kortebaan’ van vrijdag 12 augustus een absolute topper. De aanhoudende droogte en de aangekondigde tropische warmte kan daar onder geen beding afbreuk aan doen.

Het terrein met publiekszones en ruime tent en de plaats van de ‘piste’, de renbaan van zowat 300 meter lengte, zijn perfect gelokaliseerd in de ruime weide. Op sociale media is kritiek te horen over het feit dat de paarden in de loden hitte zullen moeten lopen.

“Al enkele dagen voor het gebeuren, wordt de renbaan bevloeid zodat de ondergrond en het loopvlak ideaal zijn. De renbaan loopt parallel met een lange statige bomenrij, zodat de racebaan volledig in de schaduw ligt”, zegt Francis Neirinck van de organisatie. Naar de avond toe wordt de zon in het westen steeds meer getemperd door die mooie bomen, zodat het publiek langs de renbaan ook van de frisse situatie kan genieten. Ook in de tent is er ruim aanbod aan verkoeling met drankjes en schaduwplekjes.”

Alle ingrediënten zijn voorradig om van deze primeur een succesvol event te maken, voor mens en dier. Het non-stop spektakel start rond 15u30 aan de Oudleikestraat 10. Dat is de oostkant van Ruiselede, op boogscheut van gemeente Aalter.