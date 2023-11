Historische beelden op Nacht van de Geschiedenis in Deerlijk

Op dinsdag 7 november vindt om 19.30 uur in d’Iefte een filmavond plaats met historische beelden uit honderd jaar Gezinsbond in Deerlijk. Frank Tytgat selecteerde die uit de grote hoeveelheid foto- en beeldmateriaal van de Bond. De organisatie is in handen van de Gezinsbond en het Davidsfonds. Er zijn beelden uit de Deerlijk-Anders-Shows van 1986 en 1987, waarin bekende Deerlijknaren zich anders tonen. Verder filmpjes over Wedden dat (1987), Up with People (1993) en Humor in Deerlijk (1996). Kaarten kosten 6 euro (leden Davidsfonds en Gezinsbond) of 10 euro. Reserveren bij Marc Vergote, 056 77 90 51 of marc.vergote.deerlijk@gmail.com (MVD/foto MVD)