Historisch Veurne in Steenkerke deelt zijn geschiedenis met groot volksfeest

De stad Veurne spaarde kosten nog moeite om op zaterdag 15 april een groot volksfeest te organiseren in zijn deelgemeente Steenkerke. Onder het thema ‘Historisch Veurne’ werd de geschiedenis van het dorp in theatervoorstellingen aan de talrijke bezoekers voorgespeeld.

Vier theaterwandelingen

De theatervoorstellingen, een mix van fictie, waargebeurde feiten en anekdotes, zijn al altijd het uithangbord geweest van ‘Historisch Veurne’. De vier theaterwandelingen, geschreven door Onno Van Gelder jr., gaven de bezoekers een inkijk in het oorlogsverleden van de gemeente.

Bij een gigantische munitie-explosie werden 31 soldaten gedood, die allemaal naast elkaar op het militaire kerkhof begraven liggen. Op hetzelfde militaire kerkhof lag ook de Vlaamse tekenaar en kunstschilder Joe English begraven. Hij werd in 1932 ontgraven en overgebracht naar de crypte nabij de IJzertoren in Diksmuide.

Op het burgerlijk kerkhof liggen tussen alle gestorven Steenkerkenaren twee piloten van de Royal Airforce begraven, hun Westland Lysander verkenningsvliegtuig werd in Steenkerke neergeschoten.

In een andere theatervoorstelling werd de bekendste inwoner van het dorp, Willem Vermandere, voorgesteld. Ook Eustachius Sporkin, de leider van de Veurnse-Ambachtse troepen, die meevocht in de Guldensporenslag in 1302 bewoonde het Hof van Sporkin in Steenkerke. In de kerk van Steenkerke werd hij begraven. De actrice met Veurnse roots, Katrien Vandendries, speelde in een schuur een familietafereel dat ook aan de oorlog was gelinkt.

Activiteiten op het dorpsplein

In de namiddag koersten een dertigtal renners met retrofietsen door de straten van het dorp. Met een treintje werd de bezoekers gratis van de parking van Furnevent naar het dorp gereden en teruggebracht. Steenkerke was grotendeels verkeersvrij gemaakt, veel bezoekers kwamen door het mooie weer met de fiets.

De plaatselijke verenigingen en het feestcommissie hadden standjes voorzien waar men naar hartenlust kon proeven van wafels, pannenkoeken, soep en worstjes.

In de kerk stelde Willem Vermandere zijn werk tentoon, terwijl muziek van de groep Triplesec, de fanfare Sint-Cecilia en Augustijn Vermandere voor de muzikale sfeer zorgden. Met een huifkar kon men een ritje meemaken door de velden naar Eggewaartskapelle en terug naar het dorp.

Wandelaars die langs het Titanenpad naar het dorp gingen, kwamen onderweg een twaalftal borden tegen met mooie oude foto’s en teksten die de geschiedenis van Steenkerke in zwart-wit weergaven.

Augustijn Vermandere sloot het dorpsfeest af. Op een podium voor zijn ouderlijke woning zong hij voor het eerst een nieuw gecomponeerd liedje over zijn geboortedorp Steenkerke. Willem zelf was niet thuis, hij had een optreden gepland in het Gentse. Naar schatting bezochten een duizendtal bezoekers het historisch Steenkerke.

