Hillekermis met veel muziek, lekker eten en reuze appelcake als dessert

De Hillefisters stellen vol trots de festiviteiten van Hillekermis, tijdens het weekend van 23 juni, voor. Hillrock is terug van weggeweest en tijdens de familiedag op zondag is er kinderanimatie met lekker eten waarbij bakker Danny zijn allergrootse appelcake naar voor brengt. De opbrengst van de appelcake gaat naar de Zelfmoordpreventielijn 1813.

“Dit jaar hebben we terug een mooie affiche samengesteld zodat Hillekermis een gezellig feest wordt met samenzijn in combinatie met ontspanning”, vertelt voorzitter van De Hillefisters Danny Steenhuyse. “Het is intussen enkele jaren dat we op vrijdagavond van start gaan met een Afterwork Party. Tussen een hapje en een drankje leren de aanwezigen elkaar eens van een andere kant kennen en dat is ten goede van de groepsdynamiek. Na een lange stilte wegens de wereldwijde pandemie, staat het gezellige metal festival Hillrock klaar om op zaterdag 24 juni, in volle glorie terug te keren. Met een line-up vol lokale talenten belooft Hillrock Festival een epische viering te worden van de metalgemeenschap. Het festival zal niet enkel een viering zijn van muziek, maar ook een hereniging van de metalgemeenschap na een lange periode van isolement.”

Zelfmoordpreventielijn

Op zondag 25 juni staat de familiedag gepland. Om 11.30 uur is er aperitief met het gezelschap van een goochelaar. Daarop volgt een gevarieerde barbecue. Voor het dessert zorgt voorzitter, gewezen bakker Danny. De opbrengst gaat naar het goede doel, de Zelfmoordpreventielijn 1813. “Dit goede doel ligt mij nauw aan het hart, omdat ik helaas van dichtbij al drie personen heb verloren aan zelfdoding”, gaat Danny verder. “Philippe Demaré, een goede vriend die ook bij mij heeft gewerkt en waarmee ik wekelijk ging waterskiën, mijn jongere broer Dirk en recent Jeroen Vanlaere die mijn meestergast en rechterhand was gedurende 25 jaar.”

Reuze appelcake

“Mijn oorspronkelijk doel was om een recordpoging te doen, zoals de langste taart of grootste cake maar dat bleek niet haalbaar te zijn voor verkoop. We gaan voor nu voor de grootste appelcake van maar liefst 2,5 meter bij 1,5 meter. Hoewel we het niet officieel laten bevestigen door het Guinness Book of Records en dit door de hoge kost van bijna 9.000 euro, schenken we de opbrengst vol plezier aan de zelfmoordlijn. Ik kan rekenen op een paar vrijwilligers die mij met plezier en geheel kosteloos bijstaan in de bakkerij. Bovendien worden de nodige producten geschonken door lokale ondernemers. Het gaat om 40 kilo appels, 50 kilo bloem, 25 kilo boter en maar liefst 360 eieren. Er zal mogelijkheid zijn om een lange appelcake voor 4 à 5 personen aan te kopen voor 10 euro. Dit moet wel op voorhand besteld worden. Wie één stukje appelcake aankoopt, steunt het goede doel met een donatie van 3 euro.”

De kostprijs voor de barbecue en dessert bedraagt 20 euro voor volwassenen en 15 euro voor kinderen. Alle info en reservaties kan via www.reuzenappelcake.be.