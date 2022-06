Hilde opent laatste café tijdens batjesweekend in Ledegem

Gisteren, vrijdag 10 juni, opende Hilde Wysselinck samen met haar partner Geert Coene de deuren van het nieuwe café Bie Kasse in het centrum van Ledegem. Dat is meteen het batjesweekend en dus plant de cafébazin meteen een heleboel activiteiten.

Hilde Wysselinck (61) is geen onbekende in het lokale horecawezen. De cafébazin hield vroeger jarenlang café De Kroon in Dadizele open en stond de voorbije jaren achter de toog van café De Reisduif in Ledegem. Daar sloot ze onlangs voorgoed de deuren. “Ik start mijn laatste uitdaging in het centrum van Ledegem. Daar was vroeger ook een café, maar het pand stond al een hele tijd leeg. Toch zagen we er heel wat mogelijkheden.”

De afgelopen zeven maanden heeft haar partner Geert Coene de hele zaak grondig verbouwd. “We hebben ook enkele oude elementen bewaard zoals de deuren en een oude spiegel. Het eindresultaat is een gezellige bruine kroeg.”

De grote test

Die bruine kroeg krijgt de naam Bie Kasse, naar een vroegere uitbater van het café. “Er is een heel verhaal verbonden aan die familie en dat gaat gepaard met de plaatselijke kerk en wijn. Dat verhaal hebben we door Filip Cardoen laten schilderen op ons terras.” Daar is plaats voor een honderdtal klanten, binnen zijn er vijftig zitplaatsen. Naast drank zullen er in het café ook snacks verkocht worden zoals spaghetti, een boterham en een tapasplank.

Bie Kasse opent vrijdag voor het eerst de deuren. Hilde en Geert deden er de voorbije periode alles aan om de verbouwingen tegen de Ledegemse batjes af te krijgen. “En dat is gelukt. We gaan er helemaal invliegen en helpen graag mee om van de batjes iets speciaals te maken. De batjes zijn voor ons meteen een eerste test om te zien of ons café aanslaat. De vrijdag nadien, op 17 juni, gaat het café dan officieel open.”

Foodtrucks

Tijdens het batjesweekend zal Bie Kasse alvast de nodige aandacht trekken. Er zullen foodtrucks opgesteld worden en op zondag wordt erwarme beenham geserveerd. Op vrijdag 10 juni zorgt een dj voor extra ambiance en op zaterdag is er een optreden.

“Na café De Kroon en De Reisduif is dit voor mij een laatste uitdaging waar ik echt naar uitkijk. Ik hoop hier mijn carrière in de horeca op een mooie manier af te sluiten.” (BF)